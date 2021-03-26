Lokalde eğlenen 18 kişiye 129 bin lira ceza
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Lokalde eğlenen 18 kişiye 129 bin lira ceza

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK - Haberler | Güncel
Lokalde eğlenen 18 kişiye 129 bin lira ceza

İZMİR'in Konak ilçesinde, sokağa çıkma yasağına rağmen bir lokalde eğlenen 18 kişiye toplam 129 bin 600 lira ceza uygulandı.

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İZMİR'in Konak ilçesinde, sokağa çıkma yasağına rağmen bir lokalde eğlenen 18 kişiye toplam 129 bin 600 lira ceza uygulandı.

Polis ekipleri, Akın Simavi Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki dernek lokalinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çok sayıda kişi olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Hemen adrese giden ekipler, içerideki 18 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için toplam 129 bin 600 lira ceza uyguladı. Dernek yöneticileri hakkında ise işlem yaptı.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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