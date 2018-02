Lojmansız Camiye İmam Bulunamıyor

Lojmansız camiye imam bulunamıyor

Atanan imamlar lojman olmaması nedeniyle köyden kaçıyor

Bu mahalleye imam bulunamıyor

Yıkılan lojman nedeniyle 4 yıldır bu köye kimse imam olmak istemiyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4 yıl önce yenisi yapılmak üzere yıkılan lojman nedeniyle Çerçili Camisine imam bulunamıyor. İmamların gelmek istemediği camiye atanan 2 imam da bir süre sonra mahalleden ayrıldı. İlçe Müftüsü Ramazan Dolu, camiyi talep eden imam olmamasından, mahalleli ise cemaatle namaz kılamamaktan yakınıyor.

İslahiye ilçesi Çerçili Mahallesi'nden 1978 yılında ibadete açılan caminin hemen yanındaki lojmanı 2014 yılında yenisi yapılmak üzere yıkıldı. Halen daha lojman yapılmaması nedeniyle atanan 2 imam da bir süre sonra geri dönerken, hiç bir imam da camiye gelmek istemiyor. Son 1 yıldır hiç bir imamın görev yapmadığı camide cenaze olduğunda ise mahalleli tarafından cenaze namazı kıldırılıyor. Mahallenin cemaat ile namaz kılmayı unuttuğunu belirten Mahalle Muhtarı İsmet Kurdini, "Mahalle camimizin lojmanı 2014 yılında ilçe müftülüğü tarafından yeni imam lojmanı yapılacak diye iş makineleri ile yıkıldı. Daha önce defalarca gündeme getirdik, Milletvekillerimiz mahallemize geldiklerinde cami bahçesini gezdi. Belediye başkanına camiye ait lojman yapılması konusunda talimat verdiler. Ancak herhangi bir şey yapılmadı. İlçe Kaymakamı ve İlçe Müftüsü mahallemize geldiğinde durumu arz ettik. O da gerekli talimatları verdi ama hiç bir çalışma olmadı. Camimizde yıllardır imam bulunmuyor. Yıkıldığından itibaren 4 yılda 2 imam atandı, onlar da lojman olmadığı için bir süre durup gitti. Yerine başka imamlar da gelmek istemiyor. Son 1 yıldır ise camimizin kapısını açan imam olmadı. Bazen Cuma günleri camiyi bazen de cenaze namazı için avluyu kullanıyoruz. Tabii cemaatin içerisinde imamlık ve müezzinlik yapabilecek kimseler olursa. Mahallemiz cemaat ile camide namaz kılmayı unuttu. Bir an önce mahalle camimizin lojmanı yapılması ve bir imam atanması gerekiyor" diye konuştu

"Az kalsın camiyi de yıkıyorlardı"

Mahalle sakinleri Cuma namazı için genellikle 4-5 kilometre uzaklıktaki en yakın mahalleye gitmek zorunda kaldıklarını belirtti. Mahalle sakinlerinden 62 yaşındaki Şerif Akın "Hoca olsa camiye gelirdik ancak imam yok o yüzden günahlarımızı kim çekecek bilmiyoruz. Az kaldın camiyi de yıkıyorlardı. Nadir de olsa gelen imamlardan biri, "Gelin camiyi de yıkalım, yenisini lojmanla birlikte yapalım' dedi. Ancak bizler 'lojman bile yapılmıyor, cami nasıl yapılsın' diyerek, bu fikri benimsemedik. Yoksa iyice rezil olurduk. Cenazemizde ya da bazı cuma vakitlerinde imamlıktan anlayan arkadaşlarımız tarafından cuma namazını ve cenaze namazını kılabiliyoruz. Cami de yıkılsa ne yapardık" diye konuştu.

Müftü de dertli

İlçe Müftüsü Ramazan Dolu da, Çerçili Cami'ye imam bulamamaktan dertli olduklarını söyledi. İmamların talep etmemesi nedeniyle imam atamasının yapılamadığını belirten Dolu, ikna edilen 2 imamın da bir süre sonra geri döndüğünü anlattı. Mahallede kiralık ev de olmadığını belirten Dolu, "Öncelikle camilerimizde bir imamın bulunması için bu camiyi ve bu mahalleyi bir imamın talep etmesi gerekiyor. Böyle lojmanların olmadığı yerlerde, kiralık evde bulunuyor. Ev de olmayınca imamlar talep etmiyor. İmamlar, 'ben oraya atandığımda nerede kalacağım. Kiralık ev yok. İmamın da 24 saat cami çevresinde olması gerekiyor. Böyle olunca da imamlar başka yerleri tercih ediyorlar. Bu nedenle o mahallemiz uzun zamandır imamsız" dedi.

Müftü muhtar ve mahalleliden yakındı

Lojman yeri için girişimde bulunduklarını anlatan Müftü Dolu, yer konusunda muhtar ve mahalleliden gereken desteği göremediklerini kaydetti. Dolu, "Tabi lojmanın da olmamasında bir takım sebepler var. Bu mahallemizin sakinlerinin maddi imkanları kısıtlı. Lojmanın ayrıca bir camin yanında yada yakınında olması gerekiyor. Bu mahalle cami lojmanı yapımı için birkaç kez girişimde bulunduk. Hatta yer tespiti yaptık. Eski lojmanın yeri de yeterli değildi, bu nedenle daha geniş uygun bir yer aradık. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün mahallede bulunan eski bir okulu tespit etti. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız istişarede, bulunduk. Lojman yapımı için gerekli 'olur'u aldık. Ancak ne mahalle muhtarı, ne de mahalleli, bu işi takip etmedi. Bu konuda ne muhtar nede mahalleli bize yardımcı olacak her hangi bir girişimde bulunmadı. Özellikle muhtar bu konuda fazla istekli durmadı. Bize gelip imam ve lojman sıkıntıları ile ilgili gayretini ortaya koymalıdırlar. Muhtarla doğru dürüst tanışmış bile değiliz. Ama bizim gayretimiz Çerçili köyüne bir lojman yaptırmak ve imam atamak istiyoruz" diye konuştu.

Dolu, Çerçili Mahallesinde en azından cuma günleri camiye bir imam görevlendirileceğini belirterek, bayan bir görevli tarafından da camide kız çocuklarına Kur'an-ı Kerim öğretilebileceğini ifade etti.