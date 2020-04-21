Lojmanda klima bırakmayan hırsızlar yakalandı Antalya'da lojman olarak kullanılan apartmandan 8 adet klimanın dış ünitesini, bir adet klimanın da iç ünitesini çalan iki kardeş yakalandı.

Antalya'da lojman olarak kullanılan apartmandan 8 adet klimanın dış ünitesini, bir adet klimanın da iç ünitesini çalan iki kardeş yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydınevler Mahallesi 5575 Sokak'ta lojman olarak kullanılan M.T.'ye ait apartmandan 8 adet klimanın dış, bir adet klimanın iç ünitesinin çalınmasının ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan parmak izi çalışması neticesinde hırsızlık olayının şüphelisinin E.D. olduğu, çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda E.D.'nin hırsızlık olayını kardeşi M.D. ile gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüphelilerin 14-31 Mart tarihleri arasında aralıklarla gelerek klimaları yerinden söküp götürdükleri bildirildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda Akseki ilçesinde olduklarının belirlenmesi üzerine Akseki İlçe Jandarma Komutanlığının bilgisi dahilinde şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde klimaları değişik tarihlerde kendilerinin çaldığını, seyyar hurdacılık yapan bir kişiye sattıklarını itiraf eden şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA