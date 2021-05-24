SİVAS İL JANDARMA KOMUTANLIĞI SAHASINDAKİ LOJMAN İNŞAATINDA KULLANILAN KULE VİNÇ DEVRİLDİ

SİVAS İl Jandarma Komutanlığı yanında yapımı devam eden lojman inşaatında kullanılan kule vinç devrildi.

SİVAS İl Jandarma Komutanlığı yanında yapımı devam eden lojman inşaatında kullanılan kule vinç devrildi. İnşaatta hasara yol açan kazada, yaralanan olmadı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan İl Jandarma Komutanlığı sahası içerisinde yapımı süren lojman inşaatında meydana geldi. 4'üncü katı yapılan inşaatta henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yük taşımada kullanılan kule vinç devrildi. İhbar üzerine olay yerine önlem amaçlı ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yaralanan olmazken, inşaatta hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı