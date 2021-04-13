"Lojman cinayeti" davasında beraat kararı

Eski SHP İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün oğlu Mustafa Güngör'ün TBMM lojmanlarında 24 Haziran 1991'de öldürülmesiyle ilgili davada karar açıklandı.

Eski SHP İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün oğlu Mustafa Güngör'ün TBMM lojmanlarında 24 Haziran 1991'de öldürülmesiyle ilgili davada karar açıklandı.

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka suçtan Bursa Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Abdullah Gökalp, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Müşteki Erol Güngör ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada hükmü açıklayan mahkeme, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından "tasarlayarak öldürme" suçundan yargılanan sanık Abdullah Gökalp'in beraatına hükmetti.

Mahkeme, Gökalp hakkında "suçu üstlenme" ve "nitelikli dolandırıcılık"tan suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Davanın geçmişi

SHP İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün oğlu Mustafa Güngör, 1991 yılında Çankaya'daki TBMM lojmanlarında başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Polis ve savcılık, soruşturma kapsamında onlarca kişinin ifadesine başvurdu ancak faillerin kim olduğuna ulaşılamadı.

Cinayetle ilgili dava, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011'de, dosyanın zaman aşımına girmesine birkaç gün kala açıldı. İddianamede, başka bir dava kapsamında cezaevinde bulunan Abdullah Gökalp'in 14 Mayıs 2010'da adalet müfettişine verdiği ifadede Mustafa Güngör'ü öldürdüğünü söylediğine yer verildi.

"Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi istenen Gökalp, "ailesinin can güvenliğinin sağlanmadığı" gerekçesiyle uzun süre mahkemede ifade vermedi.

Gökalp, 26 Aralık 2014'teki duruşmada verdiği ifadede ise "Ben bu konuda çok vicdan azabı çekiyorum. Çocuklarımı güvence, teminat altına aldıkları takdirde tüm bildiklerimi anlatacağım." dedi.

Mahkeme, yaragılama boyunca aralarında maktulün arkadaşları ve soruşturmayı yürüten emniyet mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişiyi tanık olarak dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl