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Lojistikte hareket başladı

Covid-19 nedeniyle hem yük hem de yolcu talebinde ciddi daralma yaşayan lojistik sektöründen toparlanma sinyalleri geliyor.

Lojistikte hareket başladı
24.07.2020 11:11 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:14

KPMG Türkiye ve İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi iş birliğinde hesaplanan Lojistik Güven Endeksi'nde üçüncü çeyrek beklentisi olumlu yönde artarken, salgının etkisinin en ağır hissedildiği ikinci çeyreğe göre iş durumu koşulları ile ilgili beklenti yüzde 67'lik artışla 130,43 olarak gerçekleşti

KPMG Türkiye ve İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi iş birliğinde hesaplanan Lojistik Güven Endeksi, pandemiden en çok etkilenen lojistik sektöründeki beklentiyi puanladı. 2020'nin üçüncü çeyreğinde lojistik sektöründe iş durumu koşullarına ilişkin beklentileri baz alarak oluşturulan endeks, ikinci çeyrek sonuçlarına kıyasla yüzde 67'lik artışla 130,43 olarak gerçekleşti. İş hacmine yönelik beklentinin incelendiği endeks ise yüzde 48'lik artışla 135,84 puanına yükseldi. Böylece salgının hayatı durdurduğu bir önceki dönemde negatif görünüme dönen endeks, yeniden pozitife geçti. 2020'nin üçüncü çeyreği için gelecek dönem beklenti endeksi de yüzde 20'yi aşan bir artışla 108,33 oldu.

İnsan kaynağı ihtiyacı artacak

Sektörde üçüncü çeyrekteki iş hacmine ilişkin beklentiler de güçlü… Sektör temsilcileri, hava, kara ve deniz taşımacılığındaki canlanmayla birlikte insan kaynağı ihtiyacının da artacağını öngörüyor. Sektörün insan kaynağı ihtiyacını baz alan endeks bir önceki döneme göre yüzde 25,74'lük yükselişle 107,61 puan ile hesaplanan tüm dönemler içinde en yüksek seviyeye ulaştı.

Normalleşme süreci ile sektörde toparlanma başladı

Covid-19 öncesi seviyeye dönüş zamanıyla ilgili tahminler ise farklılık gösteriyor. Araştırmaya katılan uzmanların yüzde 42'si lojistik sektöründeki gelirlerin 2021 yılında normal seviyeleri yakalayacağını düşünürken; yüzde 37'si bunun 2020'nin ikinci yarısında gerçekleşeceğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 52'sine göre, sektördeki operasyon hacmi normal seviyeleri 2021 yılı veya daha sonrasında yakalayacak.

KPMG Türkiye Taşımacılık Sektör Lideri Yavuz Öner, Covid-19'un etkilerinin en yoğun olarak ikinci çeyrekte hissedildiğini söyledi. Kısıtlamaların kalkmasıyla hava ve karayolu taşımacılığında hareket başladığını belirten Öner, denizcilik sektörü için önemli bir gösterge olan Baltık Kuru Yük Endeksi'nin de haziran ayının başından bu yana yükselişte olduğuna dikkat çekti. Çin'de artan sanayi üretimi ve küresel ölçekte canlanan emtia talebinden destek alan endeks, 1 Temmuz itibarıyla bin 800 eşiğini aştı. Öner, şunları söyledi:

Turizmdeki canlanma da etkileyecek

"Küresel ticaret normalleşme sürecinde… Dış ticaret verilerimiz de bunu teyit ediyor. Türkiye'nin ihracatı mayısa kıyasla yüzde 35'lik bir artış kaydetti ve ihracatın ithalatı karşılama oranı mayıs ayında yüzde 74,5'ten haziran ayında yaklaşık yüzde 83'e yükseldi. Bu artışta, fabrikaların üretime dönmesinin yanı sıra ithalatın sınırlanmasına yönelik tedbirlerin de katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Sektörün güçlenen ihracata paralel olarak faaliyetlerine hızlı bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Aynı zamanda yapılan yolcu düzenlemeleriyle canlanan turizmin de sektöre destek sağlaması mümkün."

Kaynak: Bültenler

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