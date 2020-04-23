Lojistikçiler maske bulamıyor! Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD), lojistikçilerin son günlerde maske ve koruyucu malzeme bulmakta zorlandığını dile getirerek, sıkıntının acilen çözülmesi için ilgili bakanlıklara ve Cumhurbaşkanlığı'na çağrıda bulundu.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD), lojistikçilerin son günlerde maske ve koruyucu malzeme bulmakta zorlandığını dile getirerek, sıkıntının acilen çözülmesi için ilgili bakanlıklara ve Cumhurbaşkanlığı'na çağrıda bulundu. Kaynak: Dunya.com