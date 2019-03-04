Lojistikçiler İzmir'de Buluştu

Toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Asmalı, İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Alpay Özalan, MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Genel Müdürler, Bölge ve İl Müdürleri, Sektörel STK'lar ile çok sayıda konuk katıldı.

"Genç nüfusumuz bize müthiş bir güç sağlamaktadır"

Toplantıda açılış konuşması yapan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı dünyanın bir dönüşüm içinde olduğunu ve değişim dalgasının her sektörde etkili olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Lojistik sektörünün değişim sürecinden payını aldığını görüyoruz. Dönüşümü domine eden unsurlara baktığımızda, en önemlilerinden birinin, baş döndürücü biçimde ilerleyen teknolojik gelişmelere, uyum hızı olduğunu görüyoruz. Bu noktada, övündüğümüz ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın da ilgisini çeken genç nüfusumuz, bize müthiş bir güç sağlamaktadır. Genç nüfus demek, yeniliğe ve gelişime açık taze beyinler demektir. Dolayısıyla, dünyadaki değişimi doğru okuyarak geleceğe yönelik yeniden dizayn edilen lojistik sektörü de bu gücü arkasına almalıdır. Artık neredeyse hiçbir alanda işler, geleneksel yöntemlerle yürümüyor. Teknoloji temelli oluşan değişim, firmalar, hatta ülkeler arasında bir 'fark oluşturma' mücadelesine dönüşmüş durumda. Biz de iş insanları olarak adımlarımızı, yeni yatırımlarımızı, elimizde bulundurduğumuz gücü fark ederek ve çağın gerekliliklerini en iyi şekilde analiz ederek şekillendirmeliyiz. Böylece, Türkiye lojistik sektörünün dünyada önemli bir noktaya erişmesi işten bile değildir" dedi.

MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Yayman ise Türkiye'de taşımacılığın ağırlıklı olarak karayolları üzerinden yapıldığını, bunun da trafik ve gürültü çevre kirliliği gibi sorunlara neden olduğunu, diğer ulaştırma yollarının da dengeli kullanılabileceğini ifade etti.

"Anadolu lojistik noktalarından biri"

MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı da hız ve yenilik gibi kavramların günümüz ticaretinde büyük önem taşıdığını belirterek, "Türkiye olarak elimizdeki her bir kozu isabetli biçimde kullanmalıyız. Hedeflerimiz büyük, kendi gücümüzün de farkında olarak yürüyeceğiz. Coğrafi konumu ile Anadolu lojistik noktalarından biri olmuştur. Türkiye doğu ile batı, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlıyor ve küresel ticaret için stratejik noktada olması sebebiyle de güçlü ve gerekli tecrübe ile bilgi birikime sahibiz. Bizler bütün avantajlarımızı isabetli şekilde kullandığımız takdirde, Türkiye'nin her türlü alanda lojistik merkezi olması önünde hiçbir engel bulunmuyor" dedi.

MÜSİAD İzmir Şubesi ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak da, Türkiye'nin lojistik üs için uygun coğrafi konuma sahip olduğunu belirterek, lojistik merkez çalışmaları için liman altyapısının da büyük önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin lojistik üs olması

Türkiye'nin lojistik üs olmasında koşulların son derece uygun olduğunu ifade eden Sezai Uçarmak, "Fakat bazı kurumları çabuk dejenere ediyoruz. Mesela 60-70'li yıllarda İstanbul Ticaret Odası'nın yayınlarına baktığınızda hep vurgulanan; transit, antrepo, tır sistemi. Lojistik üs olmanın en önemlileri bunlar değil midir? Dolayısıyla depolamadan bir kârınız olacak. Sadece Türkiye'yi Orta Asya veya İran-Avrupa arasında sadece bir geçiş güzergahı olarak düşünmek Türkiye'ye bir şey kazandırmıyor. Çünkü Türkiye'nin limanlarına, antrepolarına mal taşımamız gerekir. Orada elleçleme bir idari işlem ya da ticaret marjı oluşturmamız lazım ki sizin bundan bir kârınız olsun. Yoksa öbür türlü tabi ki onunda katkısı var ama sadece Türkiye üzerinden kamyonların geçmesinde egzoz dumanından başka kalacak bir şey kalmaz" dedi.

Bakü-Tiflis-Kars bağlantı yolu

Bakü-Tiflis-Kars bağlantı yolunun da lojistik çalışmalar için önemli olduğunu, ancak gerekli hıza ulaşmadığını söyleyen Uçarmak, "Bakü-Tiflis-Kars demiryolu çok önemli ama ben üzüntüyle ifade etmek istiyorum, burası da maalesef gerekli hızla çalışmıyor. Günde bir tren bile gelmiyor. Bizim gelinen öneme uygun şekilde bu müesseseleri geliştirmemiz lazım. İlişkilerimiz veya bağlantıları iyileştirmek bakımından belki hemen yolcuya da açmak lazım bu hattı ki buraları daha fazla ticarete uygun bir mekan veya vasıtalar haline getirsin" dedi.

Uçarmak, Türkiye'deki A tipi antrepoların da geçici depolama için değil, ticarete konu mallar için kullanılması ve verimli hale getirilmesi gerektiğini de belirterek, Ticaret Bakanlığı olarak iş insanlarıyla sınır geçişlerinin kolaylaştırılması gibi konularda her türlü işbirliğine açık olduğunu ifade etti.

"Lojistik Merkez Türkiye" konulu 1. Oturumda; Karayolları Düzenleme Genel Müdürü Mahmut Gürses, Demiryolu Düzenleme Genel Müdür Vekili Bilgin Recep Bekem, UTİKAT Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekan Yardımcısı Sn. Doç. Dr. Ebru Demirci, MSC Denizcilik İş Geliştirme ve Projeler Müdürü Fatih Gider,

"Lojistikte Gelecek Vizyonu" konulu 2. Oturumda; Türk Eximbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hüseyin Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Sn. Prof. Dr. Soner Esmer, THY AO Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kaya'yı ve MNG Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Aslan Kut,

"Gümrük İşlemlerinde Etkinliğin Sağlanması" konulu 3. Oturumda; T.C. Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Burak Serkan Yaşar, UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yiğit Kazançoğlu ve Ege Global A.Ş./ Kemalpaşa Lojistik Köyü Danışmanı Fevzi Akay konuşmacı konuk oldu.

Kaynak: Bültenler