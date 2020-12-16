Lojistik ve taşımacılık sektörünün kadın platformu WiLAT Türkiye kuruldu
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Lojistik ve taşımacılık sektörünün kadın platformu WiLAT Türkiye kuruldu

16.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:20
Lojistik ve taşımacılık sektörünün kadın platformu WiLAT Türkiye kuruldu

İngiltere'de kurulan sivil toplum derneği olan CİLT'in kadın kanadı WiLAT, 12 Aralık'ta Türkiye'de kuruldu.

İngiltere'de kurulan sivil toplum derneği olan CİLT'in kadın kanadı WiLAT, 12 Aralık'ta Türkiye'de kuruldu.

1919 yılında Londra'da kurulan, lojistik ve taşımacılık sektörünün 101 yıllık önde gelen sivil toplum derneklerinden biri olan Chartered Institute of Logisticsand Transport'un (CİLT) kadın kanadı Women in Logisticsand Transport'un (WiLAT),Türkiye'de 12 Aralık tarihinde kurulduğu duyuruldu. WiLAT Türkiye Başkanı Berna Akyıldız liderliğinde, sektörün tüm katmanlarında söz sahibi olan çok değerli 12 kadın ile kurulan platform, Covid-19 nedeniyle çevrimiçi olarak organize edilen kuruluş toplantısının, derneğin tarihindeki en büyük katılımcı sayısı ile gerçekleştiği belirtildi.

"Hep birlikte daha güçlüyüz" ilkesiyle yola çıkan platform hakkında Başkan Berna Akyıldız düşüncelerini şöyle dile getirdi:

"Bizler erkek egemen lojistik ve taşımacılık sektöründe lider kadınlar olarak, sektörde kadın olmanın güçlüklerinin farkındayız. Fakat, tüm zorluklara rağmen başarının mümkün olduğunu biliyoruz. WiLAT Türkiye ailesi olarak amacımız, yeni nesillere de bunun mümkün olduğunu göstermek olacak".

Sektörde kadının yerini güçlendirmeyi ve arttırmayı hedefleyen platform, lojistik ve taşımacılığı genç nesillere tanıtıp onların sektöre adım atmalarını sağlarken, aynı zamanda sektörde faal olan kadın profesyonellerin kariyer gelişimine de her aşamada destek verecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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