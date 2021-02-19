Lojistik şirketinin yedek parça taşımacılığındaki hacmi yüzde 10 arttı

Lojistik için lokomotif sektörlerden biri olan otomotiv yedek parça taşımacılığı, pandemiden dolayı dış ticaretin yavaşlamasından olumsuz etkilense de, Lojistik şirketi Mars Logistics mayıs ayının ortasından itibaren eski hacmine kavuştuğunu açıkladı.

Lojistik için lokomotif sektörlerden biri olan otomotiv yedek parça taşımacılığı, pandemiden dolayı dış ticaretin yavaşlamasından olumsuz etkilense de, Lojistik şirketi Mars Logistics mayıs ayının ortasından itibaren eski hacmine kavuştuğunu açıkladı.

Mars Logistics Otomotiv Grubu Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir Yanık, otomotiv sektörü özelinde bakıldığında, pandemi sebebiyle otomotiv firmalarının yurt içi ve yurt dışı üretimlerini durdurduğunu, fabrikaların tekrar açıldıktan sonra hem pandemi öncesi alınan siparişlerin hem de yeni siparişlerin oluşmasından dolayı piyasada bir talep patlaması yaşandığını, mayıs ayının ortasından itibaren otomotiv sektörünün ivme kazandığını belirtti. 2019 ile 2020 yılını kıyaslayan Yanık, pandemi sonrası döneme bakıldığında, 2020 yılının önceki yıla kıyasla daha iyi geçtiğini ve hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

OTOMOTİV MİLK RUN'INDA YÜZDE 10'LUK BÜYÜME

Milk Run hizmetinin yurt dışı otomotiv yedek parça taşımacılığı ile hemen hemen paralel yürüdüğünü ifade eden Yanık, "Milk Run hizmetimizi daha çok, Türkiye'de üretim yapan otomotiv firmalarına sağlıyoruz, bunlar da satış rakamlarıyla paralel ilerliyor" dedi. Mayıs ayının ortasından itibaren Milk Run'da da aynı ivmenin başladığını, pandemi sonrası rakamlardan memnun olduklarını söyledi.

2020 yılında otomotiv Milk Run'ında cirosal bazda yaklaşık yüzde 10'luk bir büyüme sağladıklarını söyleyen Yanık, "2020 pazar payımız öngördüğümüz gibi yüzde 51 olarak gerçekleşti. 2021 yılında ise bünyemize yeni eklediğimiz firmalar ile pazar payımızın artacağını ve yüzde 55-60 civarında bir pay elde edeceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Şu anda otomotiv Milk Run'ında 7 firma ile çalıştıklarını ifade eden Yanık, 2021 yılında da mevcut müşterileri derinleştirmeyi ilk hedef olarak gördüklerini, çalışmadıkları firmaların işlerini de alarak daha da büyümeyi öngördüklerini belirtti.

"MÜŞTERİLERİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ"

Sürekli olarak değişen ve gelişen bir sektörde olduklarını ifade eden Yanık, "Teknolojik değişmelere ayak uydurduğumuz ve yeni taşıma modelleri geliştirdiğimiz sürece otomotivde ciddi bir hacimle devam edeceğimizi öngörüyorum. Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda inovatif çözümler üretiyoruz ve üretmek de zorundayız. Hatta müşteri talep etmese bile, biz mevcut durumu analiz edip, süreçleri nasıl daha iyileştirebiliriz, nasıl daha kısaltabiliriz diye plan yapıp müşterimize önerilerimizi sunuyoruz" dedi.

Mars Logistics'in esnek bir firma olduğunu ifade eden Yanık, "Mars Logistics'te hiçbir iş için olumsuz cevap yok. İstenilen işle ilgili çeşitli çözümler üretilip müşterinin tercihine bırakılan bir sistem var. Mars Logistics olarak her zaman sözümüzün arkasındayız ve her zaman müşteri memnuniyetini hedef alan bir sistemimiz var" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı