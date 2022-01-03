Lojistik sektörünün dünü, bugünü ve geleceği PAÜ'de konuşuldu

DENİZLİ (İHA) - Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Pamukkale Üniversitesi'nde lojistik sektörünün dünü, bugünü ve geleceğini anlattı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesinde (UBF) "Lojistik Sektörünün Dünü Bugünü ve Geleceği" konulu bir konferans düzenlendi. Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta; lojistik sektörünün geçmişten günümüze olan gelişimi, sektördeki istihdam olanakları ve dünya lojistiğinde Türkiye'nin ve Denizli'nin yeri hakkında önemli bilgiler verildi.

Konferansa UBF Dekanı Prof. Dr. Ender Coşkun, Çivril Atasay Kamer MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Sami Eşmen, DTO Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin, DTO Genel Sekreter Yrd. Akay Gündoğan, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Lojistik sektörünün Dünya ticaretindeki önemi ile sözlerine başlayan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, sektörde yaşanan gelişmelerin günümüz dünyasındaki ihtiyaçları karşılamaya yönelik olduğunu belirtti. Başkan Erdoğan, Avrupa ülkelerine minivan taşımacılığı hizmetinde Denizli'nin ve Türkiye'nin önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Konferansın sonunda öğrenciler tarafından kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Uğur Erdoğan, fakülte öğrencilerine tavsiyelerde bulundu.

Konferansın sonunda, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Coşkun, günün anısına Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'a teşekkür plaketi takdim etti. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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