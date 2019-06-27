Lojistik sektörü FreightBasket ile rahatlayacak

İstanbul Aydın Üniversitesi Kuluçka Merkezi'nde geliştirilen FreightBasket adlı uygulamayla lojistik sektörünün iletişimle ilgili bütün problemlerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi (TTPYO) bünyesinde yer alan Incubation İstanbul Kuluçka Merkezi'nde geliştirilen FreightBasket adlı uygulama, lojistik sektöründe büyük bir zaman ve enerji tasarrufu sağlayacak. İthalat ve ihracat navlunları ile ilgili yazışmaların uygulama üzerinden yapılmasını sağlayan program, böylece yazışma sürecinde gönderilen yüzlerce e-postanın oluşturduğu zaman ve iş enerjisi kaybının önüne geçecek.

"Lojistik Sektörünü Çağa Uyduruyoruz"

Dış ticaretin en önemli ayaklarından biri olan lojistik sektörünün her zaman için işlerini bir parça geleneksel yolla yürütmeye meyilli bir alan olduğunu kaydeden FreightBasket Kurucu Ortakları Onur Yıldız ve Murat İşcan, "Biz FreightBasket ile sektörümüzü çağa uyduruyoruz diyebiliriz. Zira ticaret yapan firmaların yapması gereken tek şey sisteme üye olarak alıcı ve yüklenici firmaları seçmek. Geri kalan her şeyi sistem otomatik olarak hallediyor. Söz gelimi, sisteme giren kullanıcı önce ürünü Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numarası (GTİP) ile aratıp firmaları seçerek işlemi başlatıyor. Sonrasında süreci, işlem için gerek duyulacak konşimento gibi evraklara varana kadar sistem üzerinden otomatik oluşturuyor. Bizim sistemimizde sadece lojistik değil, sigorta, gümrük, ithalat, ihracat gibi, sektörle alakalı tüm firmalar yer alıyor. Uygulama internet tarayıcısı üzerinden kullanılabildiği gibi, uygulama olarak cep telefonundan da kullanılabiliyor" diye konuştu.

"Haftalar Süren İşler Birkaç Güne İnecek"

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi (TTPYO) olarak inovatif girişim projelerine her zaman için destek verdiklerini belirten İAÜ TTPYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Kurt ise, "Aslında bizim kuruluş amacımız zaten buna yönelik. FreightBasket uygulaması da lojistik sektörünün çağa ayak uydurmasının yanında, sektörde yaşanan zaman ve iş kaybının önüne geçecek önemli bir program. Sistem yerleştiğinde tüm lojistik sektörü için haftalar boyu sürebilecek işlemlerin süresi birkaç güne inecek. Bu da inanılmaz bir tasarruf demek" ifadelerini kullandı.

Nasıl Çalışıyor?

Uygulamaya kayıt olan dış ticaret firmaları ithalat ya da ihracat yapmak istedikleri ürünü Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarası (GTİP) ile arayarak dünyanın farklı noktalarındaki tedarikçilere anında ulaşabiliyor, ya da halihazırda tedarikçileri mevcut ise ithalat/ihracat yapacakları ülkeye hizmet veren lojistik hizmet sağlayıcı (nakliyeci, gümrükçü, depo ve antrepo, ilaçlama, sabitleme) firmalarını listeleyebiliyor, kargo bilgilerini girerek kolayca bu firmalara rezervasyon yapabilir, yüklemeleri için ihale oluşturarak kendilerine özel fiyat tekliflerini alabiliyorlar. Yapılan rezervasyonun ardından FreightBasket tüm süreç boyunca kullanıcılarını yapılması gereken işlemler ve girilmesi gereken bilgiler hakkında uyarıyor. Böylece bu süreçte yapılabilecek hataları en aza indiriyor. Taraflardan alınan bilgiler doğrultusunda uluslararası ticaret ve lojistikte kullanılan taşıma evraklarını (Konşimento v.b.) otomatik oluşturarak taraflara iletiyor. Hizmet esnasında gemi kalkış ve varışları, gümrük giriş ve çıkışları, teslim alma, teslimat gibi taraflar için önem arz eden durumlar uygulama tarafından anlık olarak firma çalışanlarına bildiriliyor. Uygulama ayrıca, her yükleme için ayrı bir mesajlaşma grubu oluşturarak tarafların sürekli iletişim kurmalarını sağlıyor. 47 ülkeden 417 firmanın ve 332 navlunun kayıtlı olduğu, küresel bazda hizmet veren tek uygulama olan sistemin bir sonraki hedefi ise, popüler dış ticaret siteleri gibi doğrudan mal ve ürün satışı da yapılan bir alt yapı oluşturmak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA