Lojistik merkezi deposu Uluslararası Fuar Merkezi'nde olacak Sağlık Bakanlığı talebi üzerine bölge lojistik merkezi deposu Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nin bir holunda olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde bir hol, Sağlık Bakanlığı talebi üzerine bölge lojistik merkezi deposu olarak kullanılmak üzere Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne devredildi. Lojistik merkezi deposundan dört ildeki hastanelere ekipman dağıtımı sağlanacak.

Kaynak: Bültenler