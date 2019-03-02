Lojistik Merkez Türkiye" Toplantısı

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Türkiye'nin lojistik merkez olma hedefine uygun ve planlı bir liman altyapısı oluşturulması gerektiğini söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Lojistik Merkez Türkiye" adlı istişare toplantısına katılan Uçarmak, Türkiye'nin lojistik üs için uygun coğrafi konuma sahip olduğunu belirtti.

Lojistik merkez çalışmaları için liman altyapısının büyük önem taşıdığına işaret eden Uçarmak, "Türkiye'deki liman altyapısı bizim lojistik üs olabilmemiz için uygun değil. Çok az planlı liman var, diğerlerinin hepsi iskele. Dünyadaki önemli limanlara 10 kilometre yüksekten bile baktığınızda düzen, intizam var, bizim limanlarımız karikatür gibi." dedi.

Türkiye'de gümrük işlemlerinin yapıldığı 174 liman ve iskele bulunduğunu kaydeden Uçarmak, yaklaşık 8 bin kilometre deniz sınırı olan bir ülkede liman ihtiyacının daha fazla olduğunu, özel sektörün çalışmalarıyla altyapısı daha düzgün limanlar yapıldığını ifade etti.

"Devletin görevi herkese eşit kural uygulamak"

Ticaret Bakanlığı olarak mükellefe hizmet için çalıştıklarını ve bu hizmetlerin de kötüye kullanılmasını engellemek istediklerini dile getiren Uçarmak, "Bürokrasinin kötü olduğu, bürokratların da işleri tıkadığı söyleniyor ama bu böyle değil. İş adamı menfaatini düşünerek daha fazla kar etmek, daha hızlı ilerleyebilmek için kendine uygun yöntemler bulacak, ama devletin görevi herkese eşit kural uygulamaktır." diye konuştu.

Bakü-Tiflis-Kars bağlantı yolunun da lojistik çalışmalar için önemli olduğunu, ancak istenen hıza ulaşmadığını ifade eden Uçarmak, ülkedeki A tipi antrepoların ise daha verimli hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Uçarmak, Ticaret Bakanlığı olarak iş insanlarıyla sınır geçişlerinin kolaylaştırılması gibi konularda her türlü iş birliğine açık olduklarını da sözlerine ekledi.

"Hedeflerimiz büyük"

MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı da lojistik sektörünün mevcut sorunlarını ve çözüm önerilerini ele almayı hedeflediklerini aktardı.

Hız ve yenilik gibi kavramların günümüz ticaretinde büyük önem taşıdığının altını çizen Asmalı, "Türkiye olarak elimizdeki her bir kozu isabetli biçimde kullanmalıyız. Hedeflerimiz büyük, kendi gücümüzün de farkında olarak yürüyeceğiz." dedi.

MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Yayman ise Türkiye'de taşımacılığın ağırlıklı olarak kara yolları üzerinden yapıldığını, bunun da trafik, gürültü ve çevre kirliliği gibi sorunlara neden olduğunu, diğer ulaştırma yollarının da dengeli kullanılabileceğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı bürokratları, MÜSAD üyeleri ve lojistik sektöründen temsilcilerin katılımıyla dün başlayan "Lojistik Merkez Türkiye" temalı istişare toplantısı, bugün sona erecek.

Kaynak: AA