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Lojistik Master Planı tanıtıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "İhracat odaklı lojistik altyapısını, uzun vadede yaklaşık 1 trilyon dolar ihracatı destekleyecek altyapıyı kurmamız gerekiyor.

25.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:39
Lojistik Master Planı tanıtıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, " odaklı lojistik altyapısını, uzun vadede yaklaşık 1 trilyon dolar ihracatı destekleyecek altyapıyı kurmamız gerekiyor. Özellikle olmak üzere tüm koridorlardaki yük talebinin üzerinden geçmesini amaçlıyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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