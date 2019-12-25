Lojistik Master Planı tanıtıldı

25.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:39

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "İhracat odaklı lojistik altyapısını, uzun vadede yaklaşık 1 trilyon dolar ihracatı destekleyecek altyapıyı kurmamız gerekiyor. Özellikle İpek Yolu olmak üzere tüm koridorlardaki yük talebinin Türkiye üzerinden geçmesini amaçlıyoruz." dedi.