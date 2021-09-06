Lojistik firmasının deposunda yangın
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Lojistik firmasının deposunda yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Lojistik firmasının deposunda yangın Gaziantep'te bir lojistik firmasının deposunda yangın çıktı.

Lojistik firmasının deposunda yangın

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir lojistik firmasının deposunda yangın çıktı. Yangının söndürüldüğü depoda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir lojistik firmasının depo kısmında yangın çıktı. Yangını fark eden firmadaki bekçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen OSB ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, bölgedeki soğutma çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. Fabrikada maddi hasar oluştu.

Yangını duyan firma sahipleri gözyaşı döktü

Yangın haberini alan firma sahipleri ise panikle olay yerine koştu. Olay yerine gelen firma sahipleri ile yakınları, itfaiye ekiplerini görünce birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Yangın sonrası ciddi bir sorunun olmadığını gören firma sahipleri derin bir nefes alırken, yaşadıkları şoku üzerlerinden atmakta zorlandı.

Yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Lojistik firmasının deposunda yangın
Lojistik firmasının deposunda yangın
Lojistik firmasının deposunda yangın
Lojistik firmasının deposunda yangın
Lojistik firmasının deposunda yangın
Lojistik firmasının deposunda yangın
Lojistik firmasının deposunda yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı

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