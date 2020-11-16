Lojistik firması 'Yanıcı Antrepo' hizmeti vermeye başladı
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Lojistik firması 'Yanıcı Antrepo' hizmeti vermeye başladı

16.11.2020 09:55 | Son Güncelleme: 16.11.2020 10:00
Lojistik firması 'Yanıcı Antrepo' hizmeti vermeye başladı

Türkiye'nin önde gelen lojistik şirketlerinden Mars Logistics, yapısında kimyasal özellikleri bulunan, insanlara ve çevreye zarar verme potansiyeli olan tehlikeli maddelerin depolanması için Yanıcı Antrepo yatırımını hayata geçirdiğini duyurdu.

Türkiye'nin önde gelen lojistik şirketlerinden Mars Logistics, yapısında kimyasal özellikleri bulunan, insanlara ve çevreye zarar verme potansiyeli olan tehlikeli maddelerin depolanması için Yanıcı Antrepo yatırımını hayata geçirdiğini duyurdu. Gümrük mevzuatı açısından önemli sonuçları olan parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yanmayı artırıcı maddelerin konulacağı depo ile kozmetik, kimya, ilaç gibi sektörlere de hizmet verilmesi hedefleniyor.

Lojistik şirketi Mars Logistics, yeni yatırımıyla Gümrük Yönetmeliği'ne göre EK62 kapsamında olan, yapısında kimyasal özellikler bulunan, insanlara ve çevreye zarar verme potansiyeli bulunan tehlikeli maddelerin alınabildiği özel yangın ve korunma düzeneği kurulan Yanıcı Antrepo hizmeti vermeye başladı. Yatırıma ilişkin detayları aktaran Mars Logistics Tedarik Zinciri Yönetiminden Sorumlu Genel Müdürü Mithat Sahillioğlu, tehlikeli madde depolama işleminin oldukça hassas ve titizlik gerektiren bir hizmet olduğunun altını çizerek "ADR kapsamındaki yükler, yüksek donanıma sahip özel alanlarda, kimyasal maddenin yapısına bağlı olarak muhafaza edilmeli ve yanıcı antrepolarda depolanmalıdır" dedi.

AMAÇ TAŞIMACILIĞA HIZ KAZANDIRMAK

Müşterilerin tek lokasyonda hem yanıcı özellik taşıyan yüklerini hem de bu riski taşımayan normal yüklerinin boşaltımını yapabileceklerini belirten Sahillioğlu, Hadımköy Lojistik Merkezine Yanıcı Antrepo ekleme nedenlerini ise şöyle açıkladı:

"Yanıcı Antrepomuzu faaliyete geçirmemizdeki en büyük sebep müşterilerimize zaman kazandırmak istememiz. ADR kapsamında yüklerin yer aldığı ithalat araçları öncelikle Yanıcı Antrepolara gidip bu yükleri boşaltıyor, sonra antrepomuza gelip normal yükleri indiriyordu. Bu işlemler büyük bir zaman kaybına sebep oluyordu. Ayrıca yüklerin araçtan indirilip tekrar yüklenmesi sebebiyle hasar ve kayıp riski oluşabiliyordu. Bütün bu sorunların önüne geçmek için Hadımköy Lojistik Merkezine entegre ettiğimiz Yanıcı Antrepo sayesinde müşterilerimiz yüklerini daha hızlı bir şekilde boşaltabilecek, daha hızlı bir şekilde ithalatlarını yapabilecek ve tek firmadan hizmet alabilecekler."

Sahillioğlu, yine Hadımköy Lojistik Merkezi bünyesinde Ambarlı Gümrüğü'ne bağlı yeni bir Yanıcı Antrepo ve Tuzla Lojistik Merkezi'nde Erenköy Gümrüğü'ne bağlı Yanıcı Antrepolarını açmayı planladıklarını aktardı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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