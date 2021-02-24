Lojistik firması, "Eşitliğin Cinsiyeti Yoktur" diyecek

Lojistik firması Mars Logistics, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği alanında yeni bir sosyal sorumluluk projesine başlayacağını duyurdu. "Eşitliğin Cinsiyeti Yoktur" başlıklı proje kapsamında, yıl boyunca Mars çalışanlarının da dahil olacağı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konulu etkinlikler düzenlenecek.

Mars Logistics, 2021 yılı boyunca Birleşmiş Milletler'in belirlediği 17 maddelik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden biri olan 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' hedefi kapsamında çalışmalar yapacağını açıkladı. Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önlenebilir bir durum olmasına rağmen eşitliğin sağlanması ve eşitsizliğin ortadan kaldırılması adına Türkiye'de ve dünyada yapılan çalışmaların artırılması gerektiğini belirterek, "Kadına yönelik her türlü negatif ayrımcılığın önlenmesi, cinsiyetler arası eşitliğin sağlanmasının herkesi ilgilendiren toplumsal bir sorun olduğuna inanıyor, kadının güçlenmesi için toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının, hayatın tüm alanına yansıtılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"DEĞİŞİM, İÇİMİZDE BAŞLAMALI"

Değişimin insanın kendi içinde başlaması gerektiğini ve sonrasında topluma yayılabileceğini söyleyen Sahillioğlu, "Değişimin öncelikle içimizde başlaması gerektiği, daha sonra çevremize ve toplumun geneline yayılabileceği fikrindeyim. Bu doğrultuda, her türlü sosyal ve toplumsal sorunun üzerine eğilmeyi görev bilmiş bir şirket olarak, kadının toplumdaki duruşunu güçlendirmek için #EşitliğinCinsiyetiYoktur projemizi hayata geçiriyoruz. Bu proje ile bugüne dek 'cinsiyet eşitliği' anlamında yaptığımız çalışmaları daha da ileri taşıyacağız" diyerek 2021 yılı boyunca sürecek bir proje olacağını ifade etti.

HER AY BİR TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ELÇİSİ SEÇİLECEK

Mars çalışanlarının da dahil olacağı projede katılımcılar arasından her ay bir Mars Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Elçisi seçileceğini aktaran Sahillioğlu, "Elçiler, oluşturulan proje grubu ile ortak çalışarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda şirket içi ve şirket dışında farkındalık yaratma amacıyla her ay en az bir etkinlik düzenleyecek. Proje kapsamında istihdam, eğitim, kadına uygulanan fiziksel ve psikolojik şiddet, iş hayatında kadınlara eşitlik, toplumda kadınların önüne çıkarılan engeller, kadınların rol ve sorumluluklarına ilişkin olumsuz kalıp ve yargılarla mücadele, hak ve sorumluluklarda kadınlar için eşitlik gibi başlıklarda düzenlenecek etkinlikler çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak gerçekleştirilecek" dedi.

'Eşitliğin Cinsiyeti Yoktur' projesi ile yıl boyu gerçekleşecek etkinliklerin yanı sıra, toplumsal cinsiyet eşitliği görüşünün şirketin yıllık stratejik planına da yansıdığını belirten Sahillioğlu, "Sene boyu gerçekleştireceğimiz etkinliklerin dışında 2021 stratejik planımıza da kadının istihdamını artırma ile ilgili bir madde ekledik. Şirketin tüm işleyişine, çalışanlarına ve operasyonlarına yayacağımız bu proje ile toplumsal umudu, azmi ve yaratıcılığı destekleyeceğiz" diyerek sözlerine son verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı