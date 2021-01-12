Lojistik firması 2020 yılını 2,1 milyar lira ciro ile kapattı

Türkiye'nin önde gelen lojistik firmalarından Mars Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Günhan, pandemiye rağmen 2020 yılında da yatırımlara devam ettiklerini söyleyerek, "Yılı 2,1 milyar lira ciro ile kapattık" dedi.

Mars Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Günhan, birçok sektör gibi lojistik sektörünün de pandemiden olumsuz etkilense de sektörün doğası gereği durmadığını dile getirdi. Pandeminin iş yapış biçimlerinde kalıcı değişimlere yol açtığını, halihazırda alt yapısı hazır olan uzaktan çalışma modelini hayata geçirdiklerini ve temassız taşımacılığa imkan sağlayan Intermodal taşımacılık modelini öne çıkararak müşterilerin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ettiklerini belirten Günhan, 2021 yılı hedeflerini açıkladı.

Pandemi döneminde lojistik sektörünün ve tedarik zincirinin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Günhan, "Lojistiğin varlığını sürdürmesinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu nedenle lojistik yavaşlasa da, hacmi azalsa da asla durmadı. Herkes gibi bizim için de 2020 yılı zorlu geçti. Pandemi döneminin ilk günlerini de kapsayan ikinci çeyrekte iş hacmimizde bir düşüş yaşandı. Ülkemizin dış ticaretine paralel olarak lojistik için de lokomotif sektörler olan otomotiv ve tekstil bu dönemde yavaşladı. Fakat aynı dönemde ambalaj, gıda, hijyen, kimya gibi sektörler hızlandı. Sektör ve müşteri çeşitliliğini bir strateji olarak belirlediğimiz için bu eksen kaymasında müşterilerimize maksimum seviyede destek olduk. Dünya olarak yeni normale alışmaya başlayınca haziran ayından itibaren işlerimiz normal seyrine dönmeye başladı. 2020 yılını yaklaşık 2,1 milyar lira ciro ile kapattık. 2020 yılı her ne kadar beklenmedik durumların yaşandığı bir yıl olsa da büyümemiz devam etti. Çünkü sektörümüzün doğası gereği durmamız söz konusu değil. Bu yılı başarıyla bitirmemizdeki en büyük etken ekip arkadaşlarımız. Ekibimizi de bu sene biraz daha büyüttük. İstihdamda azalma olmadı, aksine artış oldu" diye konuştu.

FILOYA 15,3 MILYON EURO DEĞERINDE YATIRIM

Müşterilerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yatırımlarına devam ettiklerini söyleyen Günhan, "Bu kapsamda 2020 yılında filomuza 15,3 milyon Euro değerinde yatırım yaptık. Diğer yandan 2019 yılında hayata geçirdiğimiz Yurt İçi Dağıtım Kanalları hizmetimizi geliştirmeyi sürdürdük ve 2020 yılına, ocak ayında Eskişehir'de bin metrekarelik bir toplama transfer merkezi açarak başladık. Pandemi döneminde de yatırımlarımıza devam ederek Nisan ayında Manisa'da iki yeni depo açarak yurt içi dağıtımda önemli adımlar attık. 2019 yılı stratejik planımızda evden çalışma modelinin altyapısını kurmak vardı. 250 bin dolarlık teknolojik yatırım gerçekleştirerek planladığımız modeli hızlıca hayata geçirdik ve iş süreçlerimize uzaktan çalışmayı dahil ettik" ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİNE 1 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Günhan, "Ağustos ayında 1 milyon dolarlık yatırım yaparak Avrupa Yakası'nın BEDAŞ'tan onaylı en büyük Güneş Enerji Sistemi projesinin kurulumuna başladık. Projenin Kasım ayında kullanıma hazır hale gelmesiyle Hadımköy depomuzun elektrik ihtiyacını çatı üstüne kurulan Güneş Enerji Sistemi panellerinden karşılamaya başladık" dedi.

YURT İÇİ VE YURT DIŞI YATIRIMLAR 2021'DE DE DEVAM EDECEK

2021 yılında 20 milyon Euro'luk yatırım yapmayı ve hizmet ağlarını genişletmeyi hedeflediklerini aktaran Günhan, "Her zaman olduğu gibi gelen taleplere ve doğan ihtiyaçlara göre Türkiye'nin farklı illerinde depolar ve transfer merkezleri açarak yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Çevre dostu olan ve tek seferde taşınılan yük miktarının fazla olmasıyla tercih edilen Intermodal taşımacılık, temassız şekilde teslimat yapılabilmesi ve sınır kapılarına takılmaması sayesinde daha fazla talep edilmeye başlanması ile 2021 yılında bu konuya daha çok yoğunlaşacağız. 2019 yılında Avrupa'nın lojistik açısından önemli konumlarından biri olan İspanya'da şirket açarak yurt dışında da Mars kalitesini müşterilerimizle buluşturmuştuk. 2021 yılında ise Avrupa'da başka bir ülkede şirket açacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı