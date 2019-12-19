Lojistik ekonominin en önemli halkasıdır

19.12.2019 16:21 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:26

Lojistik sektörünün güçlü firması Fırat Global Lojistik'in (FGL) Yönetim Kurulu Başkanı genç iş adamı Arda Fırat, lojistik sektörünün Türkiye ekonomisinin itici gücünü oluşturduğuna dikkat çekti.



FGL Yönetim Kurulu Başkanı Arda Fırat, şirketin kuruluşundan bugüne kadar inançlı, kararlı ve güçlü adımlar attıklarını vurguladı. Firma olarak yurt içi ve yurt dışındaki müşterileri için sundukları depolama, gümrükleme, nakliye hizmetleri hakkında bilgiler paylaşan Fırat, işlerini yaparken güven, şeffaflık ve doğruluk gibi temel değerlere bağlı kaldıklarını söyledi. Küresel ekonominin rekabetçi koşullarında elde ettikleri başarının anahtarı olara, alanında uzman ekibin yüksek performansla ve sıfır hata anlayışıyla çalışmasını gösteren Fırat, müşterilerine kalitede rekabet anlayışıyla hizmet verdiklerini söyledi. Fırat, inşaat, makine, mobilya, elektronik, otomotiv, doğal taş, tekstil ve demir çelik gibi ana sektörlerde faaliyet gösteren tüm firmalara yurt içi ve yurt dışı lojistik hizmeti verdiklerini anlattı. Lojistik hizmetinin günümüzde sadece nakliye ile sınırlı olmadığını vurgulayan Arda Fırat, "Biz işimizi ilk üreticiden son tüketiciye kadar ambalajlama, nakliye, depolama, gümrükleme ve dağıtım organizasyonu olarak tanımlıyoruz. Lojistiğin tüm aşamalarında profesyonel bir hizmet anlayışı ile çalışıyoruz" dedi.



FGL'nin uluslararası başarının adı olduğunu söyleyen Fırat, ihracatın, ticaretin veya bir projenin planlama aşamasından sahadaki uygulama aşamasına kadar olan tüm süreçlerin verdikleri hizmetin bir parçası olduğunu ifade etti. Türkiye'nin 81 ilinde bir koliden bir projeye aynı duyarlılıkla taşıma operasyonları yürüttüklerine vurgu yapan Fırat, "Hizmet ağımızda komşu ülkeler ve Avrupa ülkeleri de var. Türkiye'de her bölgede ve hizmet verdiğimiz ülkelerdeki yerleşik ofis ve ekiplerimizle müşterilerimize hatasız hizmet sunarak, ülkemizle diğer ülkeler arasında güven köprüsü oluşturduk. Parsiyel, denizyolu ve hava yolu nakliye ağımızla müşterilerimize en uygun piyasa koşullarında hizmet ve çözümler üretiyoruz" şeklinde konuştu.



Arda Fırat, Ortadoğu'da İran ve Irak'ı, Avrupa'da Almanya, İngiltere ve Romanya'yı kapsayan ithalat ve ihracat süreçlerinde gümrükleme hizmeti ile bürokratik engellerin aşılmasına yardımcı olduklarını belirterek, ana hatlarda bulunan uzman ekiplerinin gümrük sürecinin hızla aşılmasını sağlayarak tedarik zincirinin uzamasının önüne geçtiklerini ifade etti. - İZMİR

Kaynak: İHA