Lojistik Destek Gemisi Denize İndirme Töreni

Başbakan Binali Yıldırım, "Yollarda adalet aramak olabilir ama önce adil olacağız, milletin canıyla bedel ödediği 15 Temmuz zaferine 'kontrollü darbe' demekten vazgeçeceğiz. Adaletin yeri Meclis'tir, yollar değildir." dedi.



Yıldırım, Selah Tersanesi'nde Şehit Kıdemli Üsteğmen Ari·f Ekmekçi Lojistik Destek Gemi·si·'ni·n denize indirme törenindeki konuşmasında, 2003'te Türk gemilerinin kara listedeyken, bugün artık beyaz listede yer aldığını ve dünyanın deniz ticaret filosunun yüzde 90'ını oluşturan 30 ülke arasında Türkiye'nin 14. sıraya yükseldiğini anlattı.



Son teknolojiye sahip 172 uluslararası ölçekte limanı olan Türkiye'nin, askeri, sivil, ticaret gemisi olmak üzere her türlü gemiyi kendi imkan ve kabiliyetleriyle yapabildiğini dile getiren Yıldırım, şunları söyledi:



"Son 15 yılda 14 askeri gemi projesini tamamladık ve yine 15 yılda savunma sanayimize 30 milyar doların üzerinde kaynak sağladık. Burada yapılan en önemli kısmı şudur; amaç yerlileştirmek ve millileştirmek. Yani yarın bir gün işler kötüye gittiğinde kendi kendimize yetecek imkan ve kabiliyete sahip olmak. Biz bunun zorluğunu 1974 Kıbrıs Harekatı'nda gördük. O gün Türkiye'ye yüzde 100 haklı olduğu, uluslararası anlaşmalardan doğan hakkını kullandığı halde amansız bir ambargo uygulanmış ve Türkiye'nin bir anlamda diz çökmesi hedeflenmişti. O gün başlayan savunma sanayinde kendi kendimize yeterli olma ihtiyacı, bugün bizi bu noktaya getirmiştir. Demek ki zor olmayınca başarı gelmiyor. O gün yaşadığımız zorluklar bize bu noktada başarıyı getirmiştir."



Yıldırım, özel sektörün de askeri gemi inşaatında büyük başarılara imza attığını belirterek, aralarında Malezya, Bahreyn, Tanzanya, BAE, Katar, Mısır, Gürcistan, Pakistan, Türkmenistan'ın bulunduğu ülkelere çeşitli tip ve boyutlarda 165 gemi ve bot ihracatı yapıldığını kaydetti.



Daha güzel hedef ve hayalleri olduğunu ifade eden Yıldırım, "Hedefimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin önüne geçmektir. Bu hedeflere ulaştığımızda Türkiye olarak havada, karada ve denizlerde en ileri teknolojiye sahip bir donanıma geçmiş olacağız. Ürettiğimiz savunma araçlarıyla dünya pazarları arasında hatırı sayılır bir yer alacağız." dedi.



Çalışanlara bir maaş ikramiye



Başbakan Binali Yıldırım, yapılacakların, yapılmış olanlardan daha fazla olduğunu kaydederek, "15 yıldır kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek için adım atmaya devam ediyoruz. Ne zaman Türkiye ayağa kalksa, ne zaman Türkiye büyümeye, ileriye doğru gitmeye başlasa, bundan birileri rahatsız oluyor. Türkiye'de huzuru bozmak, istikrarı sekteye uğratmak için maalesef karanlık planlar hemen devreye giriyor. Terör, bu ihanet odaklarının bildikleri tek dil. Terörle bu milleti dize getireceklerini zannedenler, hep yanıldı, yanılmaya devam edecek." diye konuştu.



Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey'e yönelik terör saldırısına değinen Yıldırım, şunları söyledi:



"Allah'a şükür kaymakamımız ve yanındakiler yara almadan kurtuldu. Bunu niye yapıyorlar? Çünkü o kaymakamımız, o bölgede vatandaşlarımıza hizmet götürmek, terörün sömürüsünü ortadan kaldırmak için gece gündüz demeden çalışıyor. Bu karanlık odaklar haklarını savunduklarını iddia ettikleri vatandaşlarımıza hizmet gitmesini, oraların mamur hale gelmesini maalesef istemiyor. Türkiye bir yandan proje üzerine proje, yatırım üzerine yatırım yaparken diğer yandan da ihanet odaklarıyla amansız mücadele içinde. Allah'ın izniyle bu mücadele, zaferle taçlanacak, bu topraklardan terör illetini tamamen yok edeceğiz. Gönlümüz arzu ediyor ki diğer siyasi partiler bu süreçte, bu mücadelede bizlerle beraber olsun. Bu milletin gördüğü belki de en büyük ihanet olan 15 Temmuz darbe girişimine 'kontrollü darbe' demek, bu milletin hissiyatıyla adeta alay etmektir. Milletimizin şehir şehir, meydan meydan verdiği o destansı özgürlük mücadelesine halel getirmek, leke sürmek hiç kimsenin hakkı ve haddi olmamalıdır. Yollarda adalet aramak olabilir ama önce adil olacağız, milletin canıyla bedel ödediği 15 Temmuz zaferine 'kontrollü darbe' demekten vazgeçeceğiz. Adaletin yeri Meclis'tir, yollar değildir. Siyaset üretmeden sürece boşa tırpan çalmanın alemi yok."



Yıldırım, Türkiye'nin bir yandan terörle mücadelesi sürerken, diğer yandan büyüme, kalkınma, büyük hedefleri gerçekleştirme yolunda çalışmaya devam ettiğini belirtti.



Gemi·nin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Yıldırım, Erkan Selah'ın konuşmasında kendisinin bir müjde vereceğini söylediğini dile getirerek, "Kendisine 'Bu gemide emeği geçen bütün çalışanlara ikramiye verir misin?' dedik. Tereddütsüz 'Tabii Başbakanım' dedi. Ben de bunu ilan ediyorum. Burada çalışan bütün kardeşlerimiz birer maaş ikramiye alacak. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.



(Bitti)