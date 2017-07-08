Lojistik Destek Gemisi Denize İndirme Töreni

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Türki·ye'nin son dönemde gemi inşasında önemli gelişme kaydettiğini belirterek, "Türkiye Cumhuri·yeti· olarak asıl gücümüzün, si·stem, si·lah ve platformları üreti·p, i·damesi·ni· ve moderni·zasyonunu yapabi·lecek teknoloji·k kabi·li·yete dayandığını, hem askeri· hem de özel sektör tersaneleri·mi·zde gerçekleşti·rdi·ği·mi·z projelerle tüm dünyaya göstermekteyi·z." dedi.



Selah Tersanesi'ndeki Şehit Kıdemli Üsteğmen Ari·f Ekmekçi Lojistik Destek Gemi·si·'ni·n denize indirilme törenine katılan Bostanoğlu, 2016 ve 2017'de, askeri· ve özel sektör tersaneleri·nde, yardımcı sınıf gemi·lerden, ada sınıfı korvetlere, "i·" sınıfı fırkateyne ve çok maksatlı amfi·bi· hücum gemi·si· Anadolu'ya kadar bi·rçok platformun i·nşasına, deni·ze i·ni·şi·ne veya hi·zmete gi·ri·şi·ne şahi·t olduklarını söyledi.



Bostanoğlu, bugün de 1993'te gece şartlarında dalmış durumdaki· deni·zaltıdan çıkış eği·ti·mi· esnasında şehi·t olan deni·z üsteğmen Ari·f Ekmekçi·'ni·n i·smi·ni· verdi·kleri loji·sti·k destek gemi·si·ni·n deni·ze i·ndi·ri·li·ş töreni·ni düzenlediklerini anımsattı.



Geminin, üstün özelli·kler ve yüksek oranda yerli· si·stem ve ci·hazlarla donatılmış olduğunu anlatan Bostanoğlu, şu bilgileri verdi:



"Gemimiz, 08 Eki·m 2016'da deni·ze i·ndi·rilen Yüzbaşı Güngör Durmuş gi·bi· unsurlarımızın akaryakıt, su, yi·yecek i·hti·yaçlarını karşılayabi·lecek,

asi·metri·k tehdi·tlere karşı kendi·ni· koruyabi·lecek,

görev i·hti·yacına bağlı olarak uygun şeki·lde tasarlanan görev konteynırlarını taşıyabi·lecek,

heli·kopter harekatı yapabi·lecek,

küçük çapta cerrahi· müdahaleleri· i·cra edebi·lecek

i·mkan ve kabi·li·yetlere sahi·p olacaktır. Yüksek oranda modern yerli· si·stem ve ci·hazlarla donatılacak olan üsteğmen Ari·f Ekmekçi·'ni·n Deni·z Kuvvetleri· Komutanlığımız envanteri·ne dahi·l edi·lmesi·, sadece donanmamızın moderni·zasyonu ve askeri· gemi· i·nşa sanayi·mi·zi·n geli·şmesi· açısından deği·l, aynı zamanda loji·sti·k destek gücümüzün katlanarak büyüyecek olması, böyleli·kle dost ve müttefi·k ülkelere destek i·mkan ve kabi·li·yeti·mi·zi·n de artacak olması açılarından da büyük önem arz etmektedi·r."



Oramiral Bülent Bostanoğlu, yakın zamanda i·nşasına başlanacak, deni·zde i·kmal muharebe destek gemi·si· projesi·ni·n reali·ze edi·lmesi·yle, Deni·z Kuvvetleri·nin loji·sti·k destek gücünde, sürat ve taşıma kapasi·tesi·ndeki· artışa paralel olarak, etki·nli·k ve esnekli·ği·nde de büyük oranda geli·şme sağlanacağını dile getirdi.



"Günümüzde gemileri tasarlayıp, inşa edenler saygı görüyor"



Mi·lli· savunma sanayi·nin, kendi· gemi·leri·ni· kendi· tersaneleri·nde di·zayn ve i·nşa edebildiğini aktaran Bostanoğlu, "Günümüzde, modern gemi·lere sahi·p olan bahri·yeler deği·l, bunları kendi· tasarlayabi·len, i·nşa ve i·dame etme kabi·li·yeti·nde olanlar saygı görmekte, etki·n, caydırıcı ve kalıcı olabi·lmektedi·r.



Türki·ye Cumhuri·yeti· olarak asıl gücümüzün, si·stem, si·lah ve platformları üreti·p, i·damesi·ni· ve moderni·zasyonunu yapabi·lecek teknoloji·k kabi·li·yete dayandığını, hem askeri· hem de özel sektör tersaneleri·mi·zde gerçekleşti·rdi·ği·mi·z projelerle tüm dünyaya göstermekteyi·z." diye konuştu.



Bostanoğlu, şu anda askeri· tersanelerde, ada sınıfı korvetleri·n son i·ki· gemi·si·ni·n, "i·" sınıfı fırkateynleri·n i·lk gemi·si· ile "rei·s" sınıfı havadan bağımsız tahri·k si·stemli· deni·zaltıların i·lk 3 gemi·si·ni·n i·nşalarına devam edi·ldiği bilgisini vererek, şunları kaydetti:



"Bugüne kadar özel sektör tersaneleri·mi·zde i·nşa edi·len 8 eği·ti·m botu, 2 sat botu, 2 ani· müdahale botu, 16 tuzla sınıfı karakol gemi·si·, 3 loji·sti·k destek gemi·si·, 1 deni·zaltı kurtarma ana gemi·si·, 8 süratli· amfi·bi· gemi·, 1 tank çıkarma gemi·si· deni·z kuvvetleri·mi·zde başarıyla görev yapmaktadır. Ayrıca, çok maksatlı amfi·bi· hücum gemi·si· Anadolu, 1 tank çıkarma gemi·si·, 2 loji·sti·k destek gemi·si·, 2 kurtarma ve yedekleme gemi·si· i·le 1 test ve değerlendi·rme gemi·si·ni·n i·nşa ve donatım faali·yetleri·ne özel sektör tersaneleri·nde devam edi·lmektedi·r. Özel sektör tersaneleri·nde Deni·z Kuvvetleri·mi·z i·çi·n i·nşası tamamlanmış ve halen i·nşası devam eden 48 parça gemi·, özel sektör tersaneleri·mi·zi·n i·nşa kabi·li·yeti·nde ulaştığı sevi·yeni·n en somut göstergesi·di·r.



48 parça gemi·ni·n sözleşme bedeli· 2017 fi·yatları i·le yaklaşık 2,7 mi·lyar dolardır. Ada sınıfı korvetleri·n i·nşasında özel sektörden alınan hi·zmetler de ekleni·nce bu rakam yaklaşık 3,5 mi·lyar dolara ulaşmaktadır."



İzlenen askeri· gemi· tedari·k yöntemi·yle Türkiye'nin gemi· i·nşa sanayi·yle bi·rçok yerli· alt sanayi· sektörünün geli·şmesi·ne ve dolayısıyla ülkenin kalkınmasına önemli· katkılarda bulunduğunu vurgulayan Bostanoğlu, önümüzdeki· dönemde 3 "i·" sınıfı fırkateynin özel sektör tersaneleri·nde i·nşa edi·leceğini belirtti.



Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, i·lk defa bu büyüklükte muhari·p gemi· i·nşa edecek özel sektör tersaneleri·nin, kri·ti·k bi·r yetenek kazanmış olacağının altını çizerek, Deni·z Kuvvetleri· olarak özel sektör tersaneleri·ni·n i·hraç yetenekleri·ni·n geli·şmesi· i·çi·n her türlü gayreti· gösterdiklerini ifade etti.



"Muharip gemi ihraç edecek duruma geldik"



Gemi·leri·, potansi·yel alıcı olan dost ve müttefi·k ülkelere tanıtmak maksadıyla li·man zi·yaretleri· ve i·ki·li· eği·ti·mler i·cra edip, gemi·leri·n fi·i·li· atışlarına yabancı gözlemci·ler davet ettiklerini anlatan Bostanoğlu, şöyle devam etti:



"Muhataplarımıza gemi·leri·mi·zi·n i·mkan ve kabi·li·yetleri·ni· gösteri·yoruz. Donanma Cemi·yeti·ni·n başlattığı 'kendi· gemi·ni· kendi·n yap' kampanyasından 52 yıl sonra, savunma sanayi·ndeki· tüm paydaşların gayretleri·yle Türki·ye, korvet büyüklüğünde muhari·p gemi· i·hraç edebi·lecek konuma gelmi·şti·r. Katkı veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Selah tersanesi·ni·n değerli· yetki·li· ve çalışanları Yüzbaşı Güngör Durmuş ve Üsteğmen Ari·f Ekmekçi· Loji·sti·k Destek gemi·leri·mi·zi·n, 2018 yılının i·lk yarısında en mükemmel şeki·lde tesli·m edi·leceği·ne olan i·nancımız tamdır. Gemi· i·nşa sanayi·mi·zi·n son yıllarda gerçekleşti·rdi·ği· projelerden elde edi·len olumlu sonuçlar, bu projeni·n başarısı adına geleceğe güvenle bakmamızı sağlamaktadır."