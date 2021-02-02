Lojistik Bilişim Teknoloji ve Üretim Sanayicileri Derneği'nden SATSO'ya ziyaret

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya'da oluşturulması planlanan "Lojistik Bilişim Teknolojileri ve Üretim İhtisas Organize Sanayi Bölgesi"nin dernek yönetimini makamında ağırladı.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, yakın zamanda kurulan ve tüzüğü tamamlanan dernek, Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması aşamasında SATSO ile gerekli çalışmaları yürütecek.

SATSO Meclis Başkan Vekili Necmettin Kırık, Dernek Başkanı Tuncay Engel ve Başkan Yardımcısı Nahit Gök ile dernek üyelerinin katıldığı ziyarette konuşan Altuğ, sektörlerin kümelendiği bölgeler ile verimli çalışma alanlarının oluşturulacağını belirtti.

Sakarya'nın üreten bir şehir olduğunu ve üretmenin yanında lojistik altyapının da öneminin arttığına dikkati çeken Altuğ, "Şehrimize yatırımların artarak gelmesi için yeni OSB alanları oluşturma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Üretim kapasitesinin artmasının yanında yapılacak demiryolu yatırımları ve limanımızın işlevselliğinin gelişmesi ile lojistik sektörüne olan talep ve beraberinde beklenti de gittikçe artıyor." ifadesini kullandı.

Altuğ, kurmayı planladıkları "Lojistik Bilişim Teknolojileri ve Üretim İhtisas Organize Sanayi Bölgesi" ile hem bu talebi karşılayacak potansiyeli oluşturacak hem de sektörün kümelenmesini sağlayarak daha verimli hizmet verilmesini sağlayacaklarını kaydetti.

Dernek Başkanı Tuncay Engel de Sakarya gibi potansiyel üretim üssü olan bir şehre yakışacak projeye imza attıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Derneğimizi yakın zaman önce kurduk ve tüzüğümüzü de tamamladık. Lojistik sektörü bacasız sanayi olarak adlandırılıyor ve üreticiden tüketiciye giden yolda hizmet sektörünün temelini oluşturuyor. Buraya yapılan yatırımlar ve üretimin artması lojistik altyapının da gerekliliğini beraberinde getiriyor. Bakanlığımızın desteği ve SATSO işbirliği ile OSB'mizin hizmete girmesi için kolları sıvadık ve çalışmalara başladık. Sektör açısından çok ses getirecek bu projenin tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek