Loic Remy'den dikkat çeken paylaşım - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Loic Remy'den dikkat çeken paylaşım

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Loic Remy'den dikkat çeken paylaşım

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Bülent Uygun ile yolları ayırdığını duyurmasının ardından yıldız futbolcu Loic Remy'nin paylaşımı dikkat çekti.

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Bülent Uygun ile yolları ayırdığını duyurmasının ardından yıldız futbolcu Loic Remy'nin paylaşımı dikkat çekti.

Çaykur Rizespor'un Teknik Direktör Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin fesih edildiğini duydurmasının ardından takımın yıldız oyuncusu Loic Remy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Remy, Türkçe olarak yaptığı paylaşımında "Hile yapan bir yalan, onu şaşırtan bir gerçekten daha iyidir. Sahte gerçekler ve gerçek yalanlar vardır. Dürüstlük adına doğruyu söyle" ifadelerini kullandı.

Uygun, Remy hakkında "Sahaya çıkmadı" açıklaması yapmıştı

Öte yandan dün 2-1'lik Altay mağlubiyetinin ardından yaptığı basın açıklamasında Teknik Direktör Bülent Uygun yıldız futbolcu hakkında açıklamalarda bulunarak, "Takımdan gitmesini istediğimiz adamlar vardı, hatta Remy 'Ben gidiyorum' dedi, sonra dedi ki 'Ben bu paralara yer bulamam' gerisin geri geldi. İdmana çık dedik çıkmadı, 'Sakatım' dedi 'Sahada çukur var' dedi. Hatta 1-2 oyuncu 'Hoca gider nasılsa Türkiye'de sistem böyledir' dedi" ifadelerini kullanmıştı. - RİZE

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

 Altay'ın oyuncusu Erhan'dan alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı

Altay'ın oyuncusu Erhan'dan alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı

 Çaykur Rizespor'da Remy krizi! Bülent Uygun tüm gerçekleri tek tek anlattı

Çaykur Rizespor'da Remy krizi! Bülent Uygun tüm gerçekleri tek tek anlattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Joe Biden Murat Kurum Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Tanem Sivar Ebru Gündeş Burak Yamantürk
Spor Marcao Mesut Özil Ersun Yanal Alex Teixeira Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Emre Kılınç Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Loic Remy'den dikkat çeken paylaşım - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 21:42:21. #1.17#