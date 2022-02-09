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Loic Remy Adana Demirspor'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Loic Remy Adana Demirspor'da

Adana Demirspor transferin son dakikalarında Loic Remy'yi kadrosuna kattı.

Adana Demirspor transferin son dakikalarında Loic Remy'yi kadrosuna kattı.

Mavi Lacivertliler, Çaykur Rizespor'dan ayrılan Loic Remy ile anlaşma sağladı ve oyuncunun lisansını çıkardı.

Kariyerinde Lyon, Lens, Nizza, Marsilya, QPR, Newcastle United, Chelsea, C.Palace, Las Palmas, Getefa, Lille ve Çaykur Rizespor takımları bulunan 35 yaşındaki Fransız santrfor sezonun ilk yarısında Rizespor'da 9 maçta görev aldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Adana Demirspor, Rizespor, Spor, Haber

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