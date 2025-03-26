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Lohusa filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Lohusa filmi ne zaman, nerede çekildi?

Lohusa filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Lohusa filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Lohusa 2 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Lohusa 2 konusu, özeti ve Lohusa oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Lohusa filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Lohusa filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Lohusa 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Lohusakonusu nedir, Lohusaoyuncuları kimler ve Lohusaözeti gibi konuları inceliyoruz.

LOHUSA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Burcu ve Onur, çocuklarını kucaklarına almayı heyecanla bekleyen bir çifttir. Hamileliği boyunca doğum sonrası süreçle ilgili uyarıları dikkate almayan Burcu, lohusa depresyonuna girmeyeceğine emindir. Ancak doğumun ardından, çiftin hayatı beklenmedik komik ve zorlu olaylarla dolup taşar. Film, yeni anne ve babanın bu süreçte yaşadığı maceraları ve duygusal iniş çıkışları esprili bir şekilde izleyiciye aktarıyor. ?

LOHUSAFİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gupse Özay – Burcu

Onur Gürçay – Onur

Hazal Türesan – İlayda

Esra Ruşan – Fulya

Elif Nur Kerkük – Yasemin

Cihan Albayrak

Alper Baytekin


LOHUSAFİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

"Lohusa" filminin çekimleri, İstanbul'un çeşitli semtlerinde ve özel olarak hazırlanan iç mekanlarda gerçekleştirildi. Özellikle film için tasarlanmış bir apartman dairesi, çekimlerin büyük bir kısmına ev sahipliği yaptı. ?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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