Logo Yazılım Kimdir?

Logo Yazılım Satış Direktörü Kutadgu Arslan, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Logo Yazılım'ın 1984 kuruluşlu bir teknoloji şirketi olduğunu ifade eden Arslan, "Yazılım sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Aynı zamanda ERP ürünlerimiz ve beraberindeki tamamlayıcı çözümler ile Türkiye'de ve dünyada hizmet veriyoruz. 2011 yılından itibaren büyüme trendine girerek şirket satın almaları ile önemli bir ivme kazandı" şeklinde konuştu.