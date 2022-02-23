Logo Yazılım, "ISO 15504 Level 5 SPICE Organizasyonel Olgunluk Sertifikası" aldı

Yerli iş yazılımları markası Logo Yazılım, "Süreç" ve "Yetenek" olarak iki boyutlu bir şekilde ele alınarak yapılan değerlendirme sonucu "ISO 15504 SPICE Organizasyonel Olgunluk Sertifikası" aldı.

Şirket açıklamasına göre, sertifikanın süreç boyutu ilgili süreçlerin amacını, kapsamını, girdilerini ve çıktılarını; yetenek boyutu ise süreç niteliklerinin tanımlanmasını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Grup Bilgi Teknolojileri ve İş Süreçleri Başkanı (CIO) Uğur Nuri Sipahi, dijital dönüşüm alanında faaliyet gösteren Logo Yazılım'ın tüm birimleriyle "TS ISO IEC 15504 SPICE Organi·zasyonel Olgunluk Seviye 5 Belgesi" alan tek şirket olmasından mutluluk duyduklarını belirterek, "TS ISO IEC 15504 SPICE Organi·zasyonel Olgunluk Seviye 5 Belgesi, iş hedeflerine bağlı olarak süreç etkinliği ve verimlilik hedeflerinin oluşturularak takip edilmesi ve buna bağlı olarak süreçlerin inovasyonunun ve optimizasyonunun garanti altına alındığını gösteriyor. Logo LAPIS metodolojisi ile tüm süreçlerinde sürekli iyileştirme felsefesini benimseyerek Türkiye'de bu sertifikayı alan tek şirket olduk ve sektördeki öncülüğümüzü bir kez daha belgeledik." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Logo Yazılım İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Birimi de "LAPIS for Business" metodolojisi ile ana işi teknoloji olmayan bir birime verilen "ISO 15504 Level 5 SPICE Organizasyonel Olgunluk Belgesi"ni almıştı. Yeni sertifika ise Logo Yazılım'ın tüm süreçlerini kapsıyor. Logo'nun 2008 yılında yalın üretim felsefesi ve çevik metodolojileri baz alarak geliştirdiği Logo Agile Process Improvement System (LAPIS), uzun yıllardır yazılım geliştirme birimleri tarafından kullanılırken, 2019 yılından itibaren yazılım geliştirme dışındaki süreçlere uyarlanmasına yönelik geliştirilen "LAPIS for Business" metodolojisi ile tüm birimlerde uygulanabilir hale geldi.

LAPIS ve LAPIS for Business ile kurgulanan süreçle belirsiz, karmaşık ve değişken olan zaman yönetimi, şeffaflık, adaptasyon ve sürekli iyileşme gibi parametreler, temel prensipler ile daha belirgin, sade ve planlamaya uygun hale getiriliyor. Prensiplerin süreçteki kurallar ve araçlar ile desteklenmesi, planlamayı yapan ekiplerin hem ortak hareket etmesini hem de süreci oluşturmak yerine halihazırdaki framework üzerinde iyileşme fikirleri sunabilmesini sağlıyor.

SPICE TS ISO IEC 15504 belgesi, yazılım süreçleri değerlendirilmesi ve organizasyonel olgunluk sertifikası olurken, SPICE modelinin amacı, farklı yazılım süreç değerlendirme model ve yöntemleri için ortak bir ana prensip sağlamak. Böylece değerlendirmelerin sonuçlarının ortak bir bağlamda rapor edilmesi mümkün oluyor.

ISO 15504 Spice Organizasyonel Olgunluk Belgesi, ilgili süreçlerin, "Süreç" ve "Yetenek" olarak iki boyutlu bir şekilde ele alınarak değerlendirilmesi modeline dayanıyor. Süreç boyutu, ilgili süreçlerin amacını, kapsamını, girdilerini ve çıktılarını, yetenek boyutu ise süreç niteliklerinin tanımlanmasını sağlıyor. Süreç nitelikleri Seviye 0 ila Seviye 5 arasında (Seviye 0-Tamamlanmamış. Seviye 1-Gerçekleştirilmiş. Seviye 2-Yönetilmiş. Seviye 3-Uygulanmış. Seviye 4-Tahmin Edilebilir. Seviye 5-İyileştirilmiş) değerlendiriliyor.