Logo Yazılım ilk 6 ayda satış gelirlerini yüzde 45 artırdı
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Logo Yazılım ilk 6 ayda satış gelirlerini yüzde 45 artırdı

Logo Yazılım ilk 6 ayda satış gelirlerini yüzde 45 artırdı
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Logo Yazılım, 2021'in ilk 6 aylık döneminde satış gelirlerini geçen yıla oranla yüzde 45 artırarak 317 milyon liraya yükseltti.

Logo Yazılım, 2021'in ilk 6 aylık döneminde satış gelirlerini geçen yıla oranla yüzde 45 artırarak 317 milyon liraya yükseltti.

Türkiye'nin en büyük yerli iş yazılımı şirketlerinden Logo Yazılım, 2021 ilk yarı yıl finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Logo Yazılım, 2021'in ilk altı aylık döneminde satış gelirlerini geçen yıla oranla yüzde 45 artırarak 317 milyon liraya yükseltti. Faiz, amortisman ve vergi öncesi karını (FAVÖK) da yüzde 63 artıran Logo'nun net karı ise yüzde 132 artış göstererek 120 milyon liraya ulaştı. Logo Yazılım hisse başına kazancı ise yüzde 80 artarak 1,89 lira oldu.

2021 büyüme grafiğinde çok iyi performans gösteren Logo Yazılım, tekrarlayan gelirlerin payını artırarak gelecek dönemde sürdürülebilir büyüme gücünü güvence altına aldı. Mikro KOBİ'lere sunduğu bulut çözümü Logo İşbaşı ile ulaştığı şirket sayısı 7 kat arttı, özel entegratörlük faaliyetlerinde hem müşteri sayısında hem gelirde güçlü büyüme kaydetti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Logo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Grup CEO'su Buğra Koyuncu şunları kaydetti:

"Teknolojiye yatırım artık gerek küçük firmaların gerek orta ve büyük ölçekli işletmelerin yaşamının her alanında artarak yer almaya devam ediyor. Şirketler değişen dünya koşullarına ve kullanıcı davranışlarına uyum sağlayabilmek ve rekabet açısından öne geçebilmek için ürünlerini, hizmetlerini ve iş modellerini dijitalleştirerek dönüştürüyorlar. Bu dönüşümün 2021 yılında da hızlanarak devam ettiğini ve etki alanını genişlettiğini gözlemliyoruz. İşlerini teknoloji, dijital dönüşüm, yetenek yönetimi ve müşteri ilişkileri odağında yöneten şirketlerin daha dayanıklı olduğunu ve rekabet avantajı sağladığını görüyoruz. Bu anlayışla 2021 yılında da değişen koşullara çeviklikle uyum sağlıyor, hedeflerimizi sıklıkla gözden geçiriyor ve iş süreçlerimizi dönüştürmeye devam ediyoruz. Bu süreçte çalışanlarımız, iş ortaklarımız, yatırımcılarımız ve tüm paydaşlarımızla yarattığımız değer çerçevesinde tüm Logo kullanıcılarımızla etkileşimimizin kalitesini ve doğasını tanımlayan müşteri deneyimi odağımızı geliştirerek tüm iş modellerimizde müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi öngörebilmeyi hedefliyoruz. Şirket kültürümüzün temellerinde yer alan müşteri odaklı yaklaşımımızla müşteri memnuniyetinin artırılarak marka bağlılığına dönüşmesini ve sürdürülebilir, uçtan uca müşteri odaklı bir Logo deneyimi sunmayı amaçlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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Logo Yazılım ilk 6 ayda satış gelirlerini yüzde 45 artırdı - Haberler Ekonomi
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