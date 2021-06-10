Logo Yazılım, "En Gözde Şirketler" listesine girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Logo Yazılım, "En Gözde Şirketler" listesine girdi

Logo Yazılım, 'En Gözde Şirketler' listesine girdi
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Logo Yazılım, işveren algısı araştırması "En Gözde Şirketler" listesine 81'inci sıradan girdi.

Logo Yazılım, işveren algısı araştırması "En Gözde Şirketler" listesine 81'inci sıradan girdi.

Şirket açıklamasına göre, işveren algısı araştırması olarak 2009 yılından bu yana gerçekleştirilen ve üniversite öğrencilerinin değerlendirmeleriyle oluşan "En Gözde Şirketler" listesi duyuruldu.

Logo Yazılım, ilk kez yer aldığı listeye 81'inci sıradan girdi.

Bu yılki liste 71 bin öğrencinin çevrim içi olarak katıldığı "fokus gruplarda" belirlendi. Şirketlerin işveren olarak algısını ölçen araştırmada çeşitli başlıklar altında 66 soru bulunuyor. Sorular, şirket kültüründen, öğrencilerin tercih ettikleri iletişim yöntemlerine kadar birçok konuyu ölçümlüyor. Katılımcıların verdikleri yanıtlar algoritmada puanlanarak listedeki sıralamayı oluşturuyor.

Danışmanlık şirketi Realta Danışmanlık tarafından geliştirilen ve 3İK Marka İletişimi Ajansı ile ortak yürütülen "En Gözde Şirketler" araştırmasında çeşitli faktörler puanlamayı etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Atilla Taş Hande Erçel Funda Eryiğit İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Ergin Ataman Roland Garros Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Logo Yazılım, "En Gözde Şirketler" listesine girdi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 11:53:36. #1.13#

title