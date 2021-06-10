Logo Yazılım, "En Gözde Şirketler" listesine girdi

Logo Yazılım, işveren algısı araştırması "En Gözde Şirketler" listesine 81'inci sıradan girdi.

Logo Yazılım, işveren algısı araştırması "En Gözde Şirketler" listesine 81'inci sıradan girdi.

Şirket açıklamasına göre, işveren algısı araştırması olarak 2009 yılından bu yana gerçekleştirilen ve üniversite öğrencilerinin değerlendirmeleriyle oluşan "En Gözde Şirketler" listesi duyuruldu.

Logo Yazılım, ilk kez yer aldığı listeye 81'inci sıradan girdi.

Bu yılki liste 71 bin öğrencinin çevrim içi olarak katıldığı "fokus gruplarda" belirlendi. Şirketlerin işveren olarak algısını ölçen araştırmada çeşitli başlıklar altında 66 soru bulunuyor. Sorular, şirket kültüründen, öğrencilerin tercih ettikleri iletişim yöntemlerine kadar birçok konuyu ölçümlüyor. Katılımcıların verdikleri yanıtlar algoritmada puanlanarak listedeki sıralamayı oluşturuyor.

Danışmanlık şirketi Realta Danışmanlık tarafından geliştirilen ve 3İK Marka İletişimi Ajansı ile ortak yürütülen "En Gözde Şirketler" araştırmasında çeşitli faktörler puanlamayı etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık