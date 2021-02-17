Logo Yazılım "Big Stars" ödülünü üçüncü kez aldı

Logo Yazılım, Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'nda "Büyükler Ligi" olarak anılan "Big Stars" kategorisinde üçüncü kez ödüle layık görüldü.

Logo Yazılım, Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'nda "Büyükler Ligi" olarak anılan "Big Stars" kategorisinde üçüncü kez ödüle layık görüldü.

Logo Yazılım'ın açıklamasına göre, şirket, 2020 mali yılı süresince gelirleri 50 milyon avro ve üzeri olan teknoloji şirketlerinin değerlendirildiği kategoride üçüncü kez ödül aldı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan, sektörün en önde gelen kuruluşlarından Deloitte'nin doğrudan yönettiği bir süreçte 3 yıl üst üste böyle önemli bir ödüle layık görülmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Sertcan, "Bu ödül tüm çalışanlarımız için hem motivasyon kaynağı hem de büyüme stratejimizde doğru yolda olduğumuzun kanıtı. Ülkemizin yazılım sektörüne yüksek katma değerli ürünler sunmaya ve büyümemizi sürdürerek ülke ekonomisine pozitif değer sağlamaya hız kesmeden devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan