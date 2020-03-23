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Cengiz Onural, Romanya, Bükreş, Ekonomi

Logo Yazılım, 35'inci yılını dijital konserle kutladı

Logo Yazılım, 35'inci yılını dijital bir konserle kutladı.

23.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:50
Logo Yazılım, 35'inci yılını dijital konserle kutladı

Logo Yazılım, 35'inci yılını dijital bir konserle kutladı.

Logo Yazılım'dan yapılan açıklamaya göre, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen performans, dijital olarak kayda alınarak ölümsüzleştirildi.

Logo Yazılım'ın kuruluş döneminde önemli emekleri olan çağdaş bestecilerden Cengiz Onural, orkestra ve koro için yazmış olduğu özgün eserlerden özel bir seçki hazırladı. Aynı repertuvar 2019 yılında Logo Yazılım'ın faaliyet gösterdiği ülkelerden Romanya'da George Enescu Filarmoni Orkestrası tarafından Bükreş'in tarihi Athenaeum salonunda icra edildi. Eserler; Logo Yazılım'ın doğuşundan bugünlere gelmesini betimleyen iki eser ile Boğdan Prensi Dimitri Kantemir'in İstanbul'da yaşadığı dönemde bestelediği saz eserlerinden esinlenerek Cengiz Onural'ın orkestra ve koro için yazmış olduğu eserlerden oluşturuldu.

11 Mart 2020'de alınan kararla seyircisiz düzenlenen konserin dijital ortama aktarılarak seyircilerle buluşması sağlandı. Uzun emekler sonucu ortaya çıkan bu tarihi anı her zaman yaşatmak isteyen Logo Yazılım, konserin tamamını YouTube'a yükleyerek isteyen herkesin dilediği zaman konseri izlemesine olanak sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Tekbulut, "Maalesef 11 Mart 2020'de sevdiklerimizle birlikte olamadık. Ancak uzun emeklerle son haline getirdiğimiz eserlerimizi insanlara ulaştırabilmek ve duygularımızı herkesle paylaşabilmek için aynı tarihte seyircisiz olarak performans düzenleyerek 35'inci yıl konserimizin dijital kaydını hazırladık. Bugün 35'inci yıl konserimizi herkesin evlerinde izlemeleri, bizlerle aynı heyecanı paylaşmaları için kaydımızı tüm ekranlarla paylaşıyoruz. Nice 35 yılları birlikte kutlamak dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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