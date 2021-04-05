Logo İşbaşı Mali Müşavir Paneli dijital ortamda çalışıyor

Logo Yazılım'ın e-fatura ve ön muhasebe programı olan Logo İşbaşı, kullanıcılarının mali müşavirleri ile dijital ortamda daha verimli bir şekilde çalışmalarına olanak sağlayan Mali Müşavir Paneli'ni geliştirdi.

Logo Yazılım'ın e-fatura ve ön muhasebe programı olan Logo İşbaşı, kullanıcılarının mali müşavirleri ile dijital ortamda daha verimli bir şekilde çalışmalarına olanak sağlayan Mali Müşavir Paneli'ni geliştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, panel ile mali müşavirler, mükellef yönetimi için gerekli olan tüm verilere internet erişimi olan her yerden kolayca ulaşıyor, mükelleflerinin verilerini kontrol ediyor ve kendi sistemlerine aktararak mükellef yönetimlerini yürütüyor.

Logo İşbaşı'nı kullanan işletmelerin çalıştıkları mali müşaviri Logo İşbaşı hesaplarına davet etmesi sonrasında başlayan kullanımla şirketler, mali müşavirleri ile daha hızlı ve kolay bilgi paylaşımında bulunuyor.

Mali müşavirler, mükellefleri arasında tek merkezden kolay geçiş yaparak tümünü aynı panelden yönetme, mükelleflerin satın alma ve satış faturalarını, yaptığı masrafları kolayca görüntüleme, mükelleflerinin verilerini tek tek girmek yerine saniyeler içinde kolayca kendi sistemlerine aktararak işlemleri kolaylaştırma ve hızlandırma olanağı sağlıyor. Böylece mali müşavirler, mükelleflerinin verilerini tek tıkla kendi sistemlerine aktararak vergi beyanını daha hızlı ve daha kolay gerçekleştirebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo İşbaşı İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Gökhan Müfit Çakar, salgın dönemiyle birlikte Mali Müşavir Paneli kullanımının beklentilerin üzerinde arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Logo İşbaşı Mali Müşavir Paneli'ni kullanan işletme sahipleri ve mali müşavirler ile görüştüğümüzde ay sonu ve ay başlarında yaşanan iletişim trafiğinin oldukça azaldığı bilgisine eriştik. Kullanımının tamamen ücretsiz olduğu, verimliliği artırmanın yanı sıra dijital ortamda çalışma imkanı sağlaması sebebiyle fiziksel teması da azaltan mali müşavir paneliyle ilgili tüm kullanıcılarımız için bilgilendirme çalışmalarına her kanaldan devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız