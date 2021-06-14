Logo İşbaşı e-ticaret entegrasyonuyla işletmelerin işi kolaylaşıyor

Logo Yazılım'ın geliştirdiği web tabanlı ön muhasebe programı "Logo İşbaşı", nisan ayı itibarıyla pazaryerleri ve işletmelerin internet sitelerindeki satışlarını otomatik olarak aktarılabilecekleri e-ticaret entegrasyonlarını devreye aldı.

Logo Yazılım'ın geliştirdiği web tabanlı ön muhasebe programı "Logo İşbaşı", nisan ayı itibarıyla pazaryerleri ve işletmelerin internet sitelerindeki satışlarını otomatik olarak aktarılabilecekleri e-ticaret entegrasyonlarını devreye aldı.

Şirket açıklamasına göre, salgınla birlikte online tüketimin artmasıyla e-ticaret hızla gelişirken mikro işletmelerin pazaryerleri ve internet siteleri üzerinden gerçekleştirdikleri e-ticaret faaliyetleri de giderek artıyor. Ticaret Bakanlığı 2020 yılına ait e-ticaret verilerine göre, 2020 yılında küresel e-ticaret yüzde 23 artarak 4,3 trilyon dolara yükseldi. Gelecek 3 senede bunun daha da ivmeleneceği ve 6,5 trilyon dolara kadar çıkacağı öngörülüyor. Türkiye'de ise e-ticaret ile uğraşan işletme sayısı 2020'de 256 bin 861'e ulaştı. E-ticaret yapan işletmelerin yüzde 72'si bir pazar yerinde, yüzde 14'ü iki, yüzde 8'i üç ve yüzde 2'si dört pazar yerinde satış yapmayı tercih etti.

E-ticaret hacmi 2020 itibarıyla 2019'a göre yüzde 66 arttı ve 136 milyar TL'den 226 milyar 220 milyon TL'ye yükseldi. Bu artış dünyada ise yüzde 18 civarında gerçekleşti. 2020'de sipariş adetleri 1 milyardan biraz fazlayken, yüzde 68 arttı ve 2 milyar civarına ulaştı. E-ticaretin 207 milyar TL ile yüzde 91,4'ü yurt içinde gerçekleşti. Yüzde 4,2'sini diğer ülkelerin ülkemizden yaptıkları alışverişler, geri kalanını ise yurt dışından yapılan alışverişlerden oluştu.

Logo İşbaşı, e-ticaretin yükseldiği bir dönemde işletmeler için çözümler sunmaya devam ediyor. On binlerce işletmenin internet erişimi olan her yerden hızlı ve kolayca fatura kesip müşterilerine göndermesine ve gelir-gider ve stok takiplerini kolayca gerçekleştirmesine olanak veriyor. E-faturaya geçmek isteyenler Logo İşbaşı'nın ücretsiz danışmanlığından yararlanarak ve yıllık 1.200 kontör hediyesiyle hızla e-faturaya geçebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo İşbaşı İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Gökhan Müfit Çakar, e-ticaret entegrasyonlarının yeni devreye alındığını ve çok kısa bir sürede 300'ün üzerinde işletme tarafından kullanılmaya başladığını belirterek, "E-ticaret entegrasyonu ile pazaryerlerinde ve internet sitesinden yapılan satışlarınız otomatik olarak Logo İşbaşı'na aktarılıyor ve e-fatura göndermek, ürünler için stok takibi yapmak ve kargolama operasyonu da çok kolaylaşıyor. Önde gelen online alışveriş sitelerinden yapılan satışlar sadece online ön muhasebe programı Logo İşbaşı'na otomatik olarak aktarılmakla kalmıyor aynı zamanda kargolama operasyonları da hızlı ve kolayca takip edilebiliyor." ifadelerini kullandı.

E-ticaret entegrasyonu kullanıldığında satışların ön muhasebe programı Logo İşbaşı'na otomatik aktarıldığı ve yine otomatik faturalandırıldığı için her iki işlemde de zaman tasarrufu sağlandığını kaydeden Çakar, "Satış yapılan ürünlerin internet erişimi olan her yerden hızlı ve kolayca takip edilmesiyle işleri çok daha iyi yönetmek mümkün hale geliyor. İşletmelerin e-ticaret entegrasyonunu kullanmaları için Logo İşbaşı yönetim paneline girerek e-ticaret entegrasyon bağlantısını kurmaları yeterli. Süreç panel üzerinden saniyeler içinde tamamlanarak kullanılır hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık