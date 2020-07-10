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LoftElia Restaurant Bodrum Loft'ta açıldı

1 Temmuz 2020 tarihinde tam dolulukla kapılarını açan Bodrum Loft misafirlerini ağırlarken, tatil köyünün içinde tüm bölgeye hizmet verecek şekilde konumlandırılan LoftElia Restaurant da zengin menüsünü tatilcilerle buluşturuyor.

LoftElia Restaurant Bodrum Loft'ta açıldı
10.07.2020 12:17 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:23

1 Temmuz 2020 tarihinde tam dolulukla kapılarını açan Bodrum Loft misafirlerini ağırlarken, tatil köyünün içinde tüm bölgeye hizmet verecek şekilde konumlandırılan LoftElia Restaurant da zengin menüsünü tatilcilerle buluşturuyor.

Bodrum Loft'tan yapılan açıklamaya göre, Bodrum'da Göltürkbükü ile Torba arasındaki Cennet Koyu'na komşu bölgede yer alan LoftElia Restaurant adını yörenin simgesi 'zeytin'den alıyor.

LoftElia Restaurant'ın başında, aynı zamanda İstanbul Karaköy'de eşsiz lezzetleriyle önemli bir müdavim kitlesine sahip Mürver Restaurant'ı da eşzamanlı olarak yöneten Şef Yılmaz Öztürk bulunuyor. Öztürk'ün Ege ve Akdeniz mutfağında yerel tatları doğal ürünlerle buluşturduğu LoftElia'nın menüsünde atıştırmalık ve paylaşımlı başlangıçlarına açık ateş ve taş fırından et, makarna ve tatlı lezzetleri eşlik ediyor. LoftElia Restaurant'ın menüsünde atıştırmalık ve paylaşmalı seçenekler öne çıkarken, elde edilen taze ürünlere göre menü günlük sürekli olarak yenileniyor.

LoftElia'nın ilk menüsünde Enginar Bottarga, Tatlı Patates, Levrek Marine, Humus & Kuru Et, Semizotu Salatası misafirlere servis ediliyor. Ana yemek kısmında açık ateşte közlenmiş yaz sebzeleri salatası ile sunulan Ahtapot Izgara, odun ateşinde kabak çiçeği, balık kemiği sosu ile Sinarit Kabak Çiçeği ve közlenmiş sebzeler ile ağır ateşte pişirilmiş dana ilik Antrikot Izgara misafirlere sunuluyor. Trüf ve Porçini Mantarlı Risotto ile Linguine Makarna & Istakoz Dilimleri de et seçeneklerine eşlik ediyor.

Kaynak: AA

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