Loft Art'ın ikincisi sergisi "Symbio" sanatseverlerle buluştu

Akfen Holding'in sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirdiği sanat alanı Loft Art, ikinci sergisi "Symbio" ile Beşiktaş Nisbetiye On'da kapılarını açtı.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılışa çok sayıda sanatçı ve koleksiyoner katıldı.

Ahmet Rüstem Ekici, Ali Topaloğlu, Arda Büyük, Ayşegül Altunok, Burak Çizer, Burcu Filiz, Engin Arer x Berkay Buğdan, Hamza Kırbaş, Levent Oyluçtarhan, Oğulcan Arslan, Özgür Ballı, Özkan Arslan, Reach Geblo, Sibel Niksarlı ve Şafak Yükseler'in hazırladığı sergide, resim, heykel, enstalasyon ve video enstalasyon eserlerine yer veriliyor.

Hızla gelişen dijital çağda, insan ve makinenin ortak yaşamını irdeleyen sergi, 22 Nisan'a kadar görülebilecek.

Sergide ayrıca yaşamda farklı iki canlı organizmanın, biyolojide, birbirine muhtaç yaşama zorunluluğu, psikolojide ise birbirine ters tutum ve davranışlarla birbirini tamamlayan ilişki biçimi olan simbiyotik ilişki kavramı eserlere yansıtılıyor.

Loft Art hakkında

Sanatın tüm disiplinlerinde eser üreten bağımsız sanatçılara alan sağlamayı amaçlayan Loft Art, bu sanatçılardan temsiliyet almadan onları görünür kılmayı hedefliyor.

Sanat alanında satışı gerçekleştirilen eserler, Akfen Holding'in kadın, genç ve çocukları merkezine alarak ulusal ile uluslararası sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) çalışmalarına da kaynak olacak.

TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Akın'ın sorumluluğunda olacak Loft Art alanının Sanat Direktörlüğü'nü de Ayşe Jaber üstleniyor.

Yapımı 2020'de tamamlanan modern köy projesi Bodrum Loft içerisinde "Bodrum Loft'da Sanat" ile "Sculptville" sergilerini gerçekleştiren Akfen Holding, yakın zamanda Nisbetiye On adresinde de "Loft Art" isimli sanat alanı açarak, ilk sergisi "Humano"yu (İnsan ve Keşif) sanatseverlerin beğenisine sundu.