LODOSUN UÇURDUĞU ÇATILAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa'da lodos çatıları uçurdu, vatandaşların kaçışı kamerada (4)

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi, Otosanti, 32'nci Cadde'deki iş yerlerinin çatıları şiddetli lodos nedeniyle uçarken, çevrede bulunan 19 araçta 4 çatınıın düşmesi sonucu maddi hasar meydana geldi. İş yerlerinin tavanları ve çevre ise drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerle birlikte lodosun etkileri daha net görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı