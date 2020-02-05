Lodosun etkisiyle yıkılan tuğlalar aracı kullanılamaz hale getirdi
Haberler » 3. Sayfa » Lodosun etkisiyle yıkılan tuğlalar aracı kullanılamaz hale getirdi - Haberler

Lodosun etkisiyle yıkılan tuğlalar aracı kullanılamaz hale getirdi

Bursa'da akşam saatlerinde başlayan lodos hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

05.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:44
Lodosun etkisiyle yıkılan tuğlalar aracı kullanılamaz hale getirdi

'da akşam saatlerinde başlayan lodos hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre, Sinandede Mahallesinde park halinde duran otomobilin üzerine şiddetli rüzgarın etkisiyle tuğla parçaları düştü. Gece saatlerinde Kırdar Sokakta meydana olayda otomobil kullanılamaz hale gelirken, o sırada kimsenin geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Sokağa düşen duvar kalıntıları Yıldırım Belediyesine bağlı ekipler tarafından temizlendi. - BURSA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler