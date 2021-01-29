KIRKLARELİ - İğneada'da hamsinin izini süren balıkçılar umduğunu bulamadı
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KIRKLARELİ - İğneada'da hamsinin izini süren balıkçılar umduğunu bulamadı

29.01.2021 20:11 | Son Güncelleme: 29.01.2021 20:31

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklı alan dışında bırakılan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesine gelen balıkçı tekneleri, şiddetli lodosun ardından denize açılmalarına rağmen hamsi avlayamadı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklı alan dışında bırakılan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesine gelen balıkçı tekneleri, şiddetli lodosun ardından denize açılmalarına rağmen hamsi avlayamadı.

Bakanlık tarafından alınan, "İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulmasına ilişkin karar" üzerine balıkçılar, rotalarını İğneada açıklarına çevirdi.

Üç haftadır İğneada açıklarında bol miktarda hamsi avlayan balıkçılar, bir süre hava muhalefeti nedeniyle denize açılamadı.

Bugün denize açılan balıkçılar ise hamsiden umduğunu bulamadı.

Balıkçılardan Osman Şener, gazetecilere, denize açıldıklarını ancak tek bir hamsi avlayamadıklarını söyledi.

Hamsinin İğneada'nın uzağında olduğunu ifade eden Şener, "Zaten lodos nedeniyle birkaç gün yattık, şimdi de balık yok diye yatıyoruz" dedi.

Balıkçılardan Mustafa Kul ise umutla açıldıkları denizde bekleyişlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

Bu arada, denetim amacıyla İğneada beldesine gelen Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hamsi bulmayınca küçük teknelerdeki tekir, mezgit ve kalkan balıklarıyla ilgili denetimler yaptı.

KIRKLARELİ - İğneada'da hamsinin izini süren balıkçılar umduğunu bulamadı
KIRKLARELİ - İğneada'da hamsinin izini süren balıkçılar umduğunu bulamadı
KIRKLARELİ - İğneada'da hamsinin izini süren balıkçılar umduğunu bulamadı
KIRKLARELİ - İğneada'da hamsinin izini süren balıkçılar umduğunu bulamadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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