Lodosta uçtu, minare külahsız kaldı
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Lodosta uçtu, minare külahsız kaldı

Lodosta uçtu, minare külahsız kaldı Denizli'de geçtiğimiz günlerde esen şiddetli lodos sebebiyle minarenin külahı yıkıldı.

Lodosta uçtu, minare külahsız kaldı
29.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:13

Lodosta uçtu, minare külahsız kaldı

DENİZLİ - Denizli'de geçtiğimiz günlerde esen şiddetli lodos sebebiyle minarenin külahı yıkıldı. Külahsız kalan minare görenleri şaşırtıyor.

Denizli'de 5 Şubatta yaşanan fırtınada Esma Hatun Camisinin külahı yıkıldı. Yaklaşık üç ay öncesinde meydana gelen olayın ardından minare halen külahsız duruyor. Vatandaşlar ise külahsız minareye şaşkın gözlerle bakıyor. Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle camiler cemaatle namaz kılmak için yasaklansa da, vatandaşlar külahın biran önce yapılmasını istiyor. Mahalle sakinlerinden Yaşar Memiş, minareyi külahsız gören vatandaşların şaşırdıklarını ifade etti. Minarenin bu süreçte yapılmasının iyi olacağını ifade eden Memiş, "Bu şekilde bir garip duruyor" dedi.

Öte yandan, külahının önümüzdeki günlerde yapılmasının planlandığı öğrenildi.

(KK-GC-RFK-

Lodosta uçtu, minare külahsız kaldı

Kaynak: İHA

Manşet

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