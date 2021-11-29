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Lodosta pazarcıların zor anları kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Lodosta pazarcıların zor anları kamerada

Küçükçekmece'de tentelerini tutmaya çalışan pazarcıların zor anları kameraya yansıdı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de tentelerini tutmaya çalışan pazarcıların zor anları kameraya yansıdı.

İstanbul'da etkili olan lodos, Küçükçekmece'de pazarcılara zor anlar yaşattı. İnönü Mahallesi'nde kurulan pazarda esnaf, şiddetli lodos nedeniyle uçmaması için tentelere ve demirlere sarıldı. Pazarcı esnafının zor anları bir vatandaş tarafından kaydedildi. Yarımburgaz Mahallesi'nde ise bir binanın çatısının uçma anı kameralara yansıdı. - İSTANBUL

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