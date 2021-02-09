Lodosta kopan dev brandaya itfaiye müdahale etti

İZMİT'te dün gece etkili olan şiddetli lodosta 8 katlı binada yerinden koparak asılı kalan dev branda, itfaiye ekiplerince indirildi.

İzmit'te dün gece etkili olan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir kafenin ön cephesinde asılı olan 70 metrekarelik branda koptu. Bağlantıyı sağlayan iplerin kopması sonucu 8 katlı binada asılı kalan branda, tehlike oluşturunca itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, merdivenli araca çıkıp iplerini kestiği dev brandayı güvenli bir şekilde indirdi.

- Kocaeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR