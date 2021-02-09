Lodosta kopan dev brandaya itfaiye müdahale etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Lodosta kopan dev brandaya itfaiye müdahale etti

09.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:22
Lodosta kopan dev brandaya itfaiye müdahale etti

İZMİT'te dün gece etkili olan şiddetli lodosta 8 katlı binada yerinden koparak asılı kalan dev branda, itfaiye ekiplerince indirildi.

İZMİT'te dün gece etkili olan şiddetli lodosta 8 katlı binada yerinden koparak asılı kalan dev branda, itfaiye ekiplerince indirildi.

İzmit'te dün gece etkili olan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir kafenin ön cephesinde asılı olan 70 metrekarelik branda koptu. Bağlantıyı sağlayan iplerin kopması sonucu 8 katlı binada asılı kalan branda, tehlike oluşturunca itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, merdivenli araca çıkıp iplerini kestiği dev brandayı güvenli bir şekilde indirdi.


- Kocaeli
Lodosta kopan dev brandaya itfaiye müdahale etti
Lodosta kopan dev brandaya itfaiye müdahale etti
Lodosta kopan dev brandaya itfaiye müdahale etti
Lodosta kopan dev brandaya itfaiye müdahale etti
Lodosta kopan dev brandaya itfaiye müdahale etti
Lodosta kopan dev brandaya itfaiye müdahale etti
Lodosta kopan dev brandaya itfaiye müdahale etti
Lodosta kopan dev brandaya itfaiye müdahale etti
Lodosta kopan dev brandaya itfaiye müdahale etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fatma Şahin Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi
Magazin Alişan Ali Sunal Ezgi Mola Demet Akalın
Spor Ömer Ali Arda Turan Cenk Tosun Cüneyt Çakır Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler İzmir Fırtına Twitter Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Lodosta kopan dev brandaya itfaiye müdahale etti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 11:22:38. #1.15#
title