Lodosta kopan dev brandaya itfaiye müdahale etti
09.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:22
İZMİT'te dün gece etkili olan şiddetli lodosta 8 katlı binada yerinden koparak asılı kalan dev branda, itfaiye ekiplerince indirildi.
İZMİT'te dün gece etkili olan şiddetli lodosta 8 katlı binada yerinden koparak asılı kalan dev branda, itfaiye ekiplerince indirildi.
- Kocaeli
İzmit'te dün gece etkili olan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir kafenin ön cephesinde asılı olan 70 metrekarelik branda koptu. Bağlantıyı sağlayan iplerin kopması sonucu 8 katlı binada asılı kalan branda, tehlike oluşturunca itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, merdivenli araca çıkıp iplerini kestiği dev brandayı güvenli bir şekilde indirdi.
- Kocaeli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR