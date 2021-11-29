Lodosta can pazarı kamerada - Haberler
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Lodosta can pazarı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Lodosta can pazarı kamerada Esenyurt'ta lodos sırasında yaşanan can pazarı, güvenlik kameralarına yansıdı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Lodosta can pazarı kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta lodos sırasında yaşanan can pazarı, güvenlik kameralarına yansıdı. Saadetdere Mahallesi'nde bir marketin önünde kaydedilen görüntülerde şiddetli lodos nedeniyle çatı parçaları uçuyor. Büyük panik yaşayan vatandaşlar, etrafa kaçmaya çalışıyor. Bu sırada bir kişi üzerine düşen çatı parçasıyla bir meyve tezgahının yanına düşüyor. Vatandaşlar, yere düşen kişiye yardım ederek kaldırıyor.

Lodosta can pazarı kamerada

Lodosta can pazarı kamerada

Lodosta can pazarı kamerada

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