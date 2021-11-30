Lodosa aldırış etmeyip sahilde gitar çaldılar

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, bazı vatandaşlar ise şiddetli rüzgara aldırış etmeyip gitar çaldı.

Dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağışlı hava ve fırtına, Marmaris'te zaman zaman etkisini arttırarak devam ediyor. fırtına ve yağışlı hava ile birlikte vatandaşlar dışarıya çıkmazken, kimi vatandaşların olumsuz havaya aldırış etmeden sahilde vakit geçirdikleri görüldü. Kimi vatandaşlar sahilde gitar çalarken, kimilerinin ise yürüyüş yaptığı gözlemlendi.

Bir kurumda memur olarak çalışan Sadık Dıras, "Müzik her yerde. Ben böyle havaları daha çok seviyorum. Sahilde kimse yok, biz de gitarımızı çalıp müziğimizi yapıyoruz. Bize göre çok keyifli, daha çekici. Kimse de yokken farklılık oluşuyor. Özellikle bugün kimse olmadığı için geldik buraya" dedi.

Eskişehir'den Marmaris'e arkadaşı için gelen ve müziğin her yerde olması gerektiğini belirten Cihan Barış Turgut ise "Eskişehir'de okuyorum. Arkadaşımın yanına ziyarete geldim. Ben bu havaları çok seviyorum. Sonbahar doğumlu olduğum için bu havaları çok seviyorum, bir de Eskişehir'de deniz olmadığı için Marmaris'i çok seviyorum" dedi.

(Güldemet Kızıl/ İHA)