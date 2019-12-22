Lodosa aldırış etmeden boğaz'da yüzdüler
Haberler » Güncel » Lodosa aldırış etmeden boğaz'da yüzdüler - Haber

Lodosa aldırış etmeden boğaz'da yüzdüler

Beşiktaş'ta kendilerini Boğaziçi Yüzücüleri olarak adlandıran 3 genç, lodosa aldırış etmeden Boğaz'da denize girdi.

22.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:12

'ta kendilerini Boğaziçi Yüzücüleri olarak adlandıran 3 genç, lodosa aldırış etmeden Boğaz'da denize girdi. Bazı vatandaşlar, onları izleyip fotoğraflarını çekti.

'de kendilerini Boğaziçi Yüzücüleri olarak adlandıran 3 genç, lodosa aldırış etmeden Boğaz'a atlayarak yüzdü. O sırada kışlık giysileriyle sahilde yürüyüşe çıkan bazı vatandaşlar, boğazda yüzenleri izleyip fotoğraflarını çekti.

Boğazda yüzenlerden Ramazan Türkanoğlu Biz üçümüz yüzücüyüz, bize 'Boğaz Yüzücüleri' diyorlar. Biz Kandilli'den buraya yüzdük. Çok şiddetli dalgalar vardı. Lodosla birlikte hiçbir şey göremedik. Biz yüzmeyi çok seviyoruz, bizim tutkumuz. 365 gün biz burada soğuk suda antrenman yapıyoruz. Çok faydalı insan vücuduna dedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Lodosa aldırış etmeden boğaz'da yüzdüler
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler