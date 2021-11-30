Lodos yasağında kullanıldığı için otoparka çekilen motosikletlerini aldılar

İSTANBUL'da lodos nedeniyle trafiğe çıkmaları yasaklanan motosikletlere yönelik olarak denetimler gerçekleştirildi. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçmek için geldikleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde durdurulan motosiklet sürücülerine para cezası uygulandı. Motosikletleri yediemin otoparkına çekildi. Sürücüler, yasağın saat 18.00'de sona ermesi sonrası otoparka gelerek motosikletlerini aldı.

İstanbul Valiliği lodos nedeniyle dün saat 23.00'ten bugün saat 18.00'e kadar motokuryelik yapılması, motosiklet ve elektrikli scooterlerın kullanımını yasakladı. Karara rağmen trafiğe çıkan motosikletlilere yönelik olarak polis denetimler yaptı. Kurulan kontrol noktasında; Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen motosikletliler durduruldu. Sürücülerine 204'er lira para cezası kesilen 90 motosiklet çekici yardımıyla Altunizade Yediemin Otoparkına çekildi.

İşe gitmek için motosikletle yola çıktığını söyleyen Kaan Coşkuntuna, "Akşam haberimiz yoktu. Sabah işe giderken yakalandık. Motosikletimizi de bağlayıp otoparka getirdiler. Çekici ücretinin fazla alınmayacağını söylediler, bize polis memurları. Kaç adet taşıyorsa ona göre böleceklerdi. Ama maalesef ki, bütün toplu parayı aldılar bizden. 200 TL çekici ücreti, 20 TL ise otopark ücreti ödedim. İnşallah bir çözüm bulurlar diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.