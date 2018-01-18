Lodos ve Yağış  İstanbul'da Etkili Oluyor/ek Bilgi ve Görüntülerle

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL-Akın ÇELİKTAŞ/ İSTANBUL DHA

İstanbuL'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle deniz seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Etkili olan lodos denizde dev dalgalar oluşturdu. İstanbul Boğazı kıyılarında lodos nedeniyle dalgaların sahile çarpmasıyla su seviyesi 3-4 metre yüksekliğe kadar çıktı.Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO da bazı seferler iptal edildi:

İDO'da iptal olan seferler:

07: 00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07: 30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot

07: 45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

07: 50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

08: 30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO'da iptal olan seferler:

07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

07: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi

08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

09: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09: 00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

09: 30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09: 30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi

10: 45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

Görüntü dökümü:

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-Denizden görüntü

-Dalgalardan görüntü

-Yağmur yağması

-Genel ve detaylar