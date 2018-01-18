Lodos ve Yağış İstanbul'da Etkili Oluyor/ek Bilgi ve Görüntülerle
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL DHA İstanbuL'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle deniz seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL-Akın ÇELİKTAŞ/ İSTANBUL DHA
İstanbuL'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle deniz seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Etkili olan lodos denizde dev dalgalar oluşturdu. İstanbul Boğazı kıyılarında lodos nedeniyle dalgaların sahile çarpmasıyla su seviyesi 3-4 metre yüksekliğe kadar çıktı.Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO da bazı seferler iptal edildi:
İDO'da iptal olan seferler:
07: 00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07: 30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot
07: 45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
07: 50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
08: 30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
BUDO'da iptal olan seferler:
07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
07: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi
08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
09: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09: 00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
09: 30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09: 30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi
10: 45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
Görüntü dökümü:
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-Denizden görüntü
-Dalgalardan görüntü
-Yağmur yağması
-Genel ve detaylar