04.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:49

Lodos uyarısı, göçmenlerin geçişini engelledi İZMİR'in Çeşme ilçesinde, göçmenlerin Yunan adalarına geçmek için sıklıkla kullandığı Pırlanta Koyu, kuvvetli lodos uyarısı nedeniyle bugün boş kaldı. Türkiye'nin, yurt dışına geçmek isteyen göçmenler konusunda açık kapı politikası izleme kararının ardından, göçmenler Edirne'deki kara sınır kapıları ile Ege Denizi'ne akın etmeye başladı. İzmir'in Çeşme ilçesindeki, Sakız Adası'na yakın konumda bulunan Pırlanta Koyu, göçmenlerin Yunanistan'a geçmek için sıklıkla kullandığı koy oldu. Bugün, Çeşme açıklarında, kuvvetli lodos olacağı ve rüzgarın saatteki hızının 50 kilometreye kadar çıkabileceği uyarısı nedeniyle, Pırlanta Koyu'na düzensiz geçiş için gelen göçmen olmadı. Jandarma ekipleri de, bölgede devriye görevini yerine getirdi. Öte yandan, koyda göçmenlerden kalan battaniye, giyim malzemesi gibi eşyaların olduğu gözlendi.

Kaynak: DHA

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