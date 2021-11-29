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Lodos'ta binalar kağıt gibi soyuldu

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Lodos'ta binalar kağıt gibi soyuldu

Esenyurt bulunan yüksek katlı binaların dış cepheleri lodos nedeniyle kağıt gibi soyuldu.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt bulunan yüksek katlı binaların dış cepheleri lodos nedeniyle kağıt gibi soyuldu. Binalardan savrulan parçalar ise çevrede bulunan araçlarda maddi hasar oluşturdu.

Esenyurt'ta lodos nedeniyle Özyurtlar Sitesi'nde bulunan binaların dış cepheleri adeta kağıt gibi soyuldu. Binalardan savrulan parçalar park halindeki araçlarda maddi hasar oluştururken, çevrede ise herhangi bir güvenlik önlemi alınmadı.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - İsmail Coşkun/ İHA)

Lodos'ta binalar kağıt gibi soyuldu

Lodos'ta binalar kağıt gibi soyuldu

Lodos'ta binalar kağıt gibi soyuldu

Lodos'ta binalar kağıt gibi soyuldu

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