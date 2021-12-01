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Lodos sonrası tadilat yapılan binanın çatısı alev alev yandı

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Lodos sonrası tadilat yapılan binanın çatısı alev alev yandı

SULTANGAZİ'de lodos sebebiyle hasar gören bir binanın çatısı tadilat yapılırken alev alev yanmaya başladı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de lodos sebebiyle hasar gören bir binanın çatısı tadilat yapılırken alev alev yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 17.45 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında çıktı. Şiddetli lodos nedeniyle çatısı uçan binada tadilat yapılırken yanıcı maddeler tutuştu. Alevler bir anda çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken bir kişi dumandan etkilendi. Polis olay ile ilgili çalışma başlattı.


Lodos sonrası tadilat yapılan binanın çatısı alev alev yandı

Lodos sonrası tadilat yapılan binanın çatısı alev alev yandı

Lodos sonrası tadilat yapılan binanın çatısı alev alev yandı

Lodos sonrası tadilat yapılan binanın çatısı alev alev yandı

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